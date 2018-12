C'est l'heure de la dernière séance au cinéma le Drakkar d'Yvetot

Yvetot, France

"Le rideau sur l'écran est tombé", chanterait Eddy Mitchell. Après 55 ans d'activité dans le centre-ville d'Yvetot, le cinéma le Drakkar ferme ses portes mardi soir.

Le groupe Noé, propriétaire du cinéma, le déménage dans la zone commerciale, avenue Micheline Ostermeyer. Il change de nom, et devient "Les Arches Lumière". Il gardera environ la même capacité - 700 places - mais aura sept salles au lieu de quatre. Il devrait être plus spacieux, plus confortable que le Drakkar, pas épargné par le temps. "On arrivait au bout de ce cinéma là", explique Arnaud Noé, responsable de la salle.

"On a des mauvais souvenirs, on a eu des inondations, on a même eu de la neige dans certains endroits. Il n'était plus adapté à la nouvelle demande", raconte Arnaud Noé, responsable du cinéma, nostalgique mais heureux de déménager.

Le cinéma va s'éloigner du centre-ville © Radio France - Adrien Beria

Le nouveau complexe ouvre le mercredi 19 décembre © Radio France - Adrien Beria

Un fauteuil de cinéma chez soi ?

Originalité de ce déménagement : les derniers spectateurs mardi soir pourront repartir avec leur siège. Il est recommandé de prendre avec soi une boîte à outil (et ne pas oublier la clé de 13, sans laquelle il sera impossible de retirer le fauteuil).

Un fauteuil de cinéma (rouge) dans son salon, plutôt confortable © Radio France - Adrien Beria