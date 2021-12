"C'est l'incompréhension totale" : à Bordeaux, les patrons de discothèques "amers" avant leur fermeture

D'habitude, Sébastien Labeyrie ne dort pas beaucoup. Mais depuis les annonces du Premier ministre lundi 6 décembre, c'est encore pire. Le patron du Monseigneur, près de la place des Quinconces à Bordeaux, enchaine les insomnies. Ce jeudi soir, c'est sa dernière soirée de l'année. "Quand on va tourner la clé dans la serrure, on va quand même avoir un petit goût amer", avoue le gérant. Presque cinq mois jour pour jour après leur réouverture, les discothèques devront à nouveau fermer leurs portes dès vendredi 6 heures du matin, jusqu'au 6 janvier inclus.

Sébastien Labeyrie se sent, une fois de plus, pointé du doigt. "On ne comprend pas, pourquoi les boîtes de nuit ? On fait tout ce qu'on nous demande depuis le début : les protocoles, les gestes barrières", s'agace le patron de l'établissement. "On a fait le contrôle d'identité avec les pass. On a aussi été les cobayes du pass sanitaire, on a été les premiers à le faire. Alors là c'est l'incompréhension totale."

Pas le temps de rembourser les prêts

Et même si la fermeture des discothèques n'est pour l'instant que de quatre semaines, cela ne pouvait pas tomber plus mal pour le gérant. "On prend un gros coup sur la tête, parce que là ils nous ferment la période où on fait les plus gros chiffres d'affaires. On a les repas d'entreprises, le jour de l'an aussi est une grosse soirée pour nous. Donc c'est compliqué", continue Sébastien Labeyrie. "On attend de savoir comment on va être aidés. La reprise a été bonne, on a commencé à rembourser nos charges, mais les prêts pas encore parce qu'on ne peut pas. Donc tout ça pèse"

"J'espère que ces aides ne vont pas tarder", s'impatiente Sébastien Labeyrie. "Quand on a fermé au mois de mars, les premières aides qu'on a eues sont arrivées en novembre." De son côté, le gouvernement assure que les aides seront maintenues. Comme lors de la première fermeture, Sébastien Labeyrie n'exclut pas de travailler comme pompier en parallèle, pour obtenir un salaire décent.