"C'est la catastrophe" : les intermittents en Limousin attendent beaucoup des annonces pour la culture

Le secteur de la culture trépigne d'impatience. Alors qu'un nouveau festival en Limousin, Check-in Party prévu en août à Guéret, a encore été annulé ce mardi, et à l'heure où les commerces et les écoles se préparent à rouvrir, le monde de la culture attend lui toujours des premières mesures en sa faveur alors qu'il est à l'arrêt complet depuis mi-mars et en grande difficulté financière.

à lire aussi Check-in Party : pas de festival cet été à Guéret

Des intermittents, il y en a partout : radio, télé, cinéma, théâtre, spectacles en tous genres

Le président de la République doit présenter son plan ce mercredi, notamment au sujet des intermittents du spectacle : qu'ils soient techniciens, artistes du spectacle vivant, comédiens, musiciens, chanteurs, etc. Pour eux, le flou demeure le plus total sur leur situation. " Un spectacle annulé, c'est arrivé. Mais là, c'est la catastrophe " s'alarme Jean-Yves Lameyre, installé à Lamazière-Basse en Corrèze. Il forme le groupe 'Musiqu'à deux' avec sa compagne Myriam et était notre invité ce mercredi matin. " On a des contrats réguliers. Parfois, on joue huit fois par mois. Et d'autres fois, deux ou trois fois. Il y a des périodes intenses et d'autres non. Là, on a perdu une quinzaine de contrats depuis le début du confinement, et on n'a pas de visibilité positive d'ici septembre ou octobre au moins. Au niveau du déconfinement, ce seront les dernières choses à se faire puisque, par définition, les spectacles rassemblent du monde " explique celui qui, comme environ 120.000 personnes en France, relève du régime de l'intermittence.

La barre fatidique des 507 heures

Pour bénéficier de ce statut particulier, il faut pouvoir justifier d'au moins 507 heures de travail sur douze mois. " Un cachet, en général, représente douze heures de travail car il ne comprend pas que la représentation mais aussi la création, les répétitions, etc. ". Pour lui, et tant d'autres, le compte n'y sera pas cette année. " Je dois avoir fait les 507 heures d'ici mi-octobre, ce ne sera pas possible. Il va me manquer entre 150 et 180 heures. En l'état, je ne pourrai pas renouveler mon statut d'intermittent ". Et là... " Là, c'est la rue. Il n'y a plus rien, plus de revenus, que dalle. C'est valable pour tous les intermittents. Et je rappelle que des intermittents, il y en a partout : à la radio, à la télé, au théâtre, au cinéma, dans les parcs d'attraction, etc. Sans ça, c'est la fin de tout ".

L'annonce d'une année blanche ?

Une demande revient en boucle chez les intermittents : celle de l'année blanche. " C'est ce qui paraît le plus simple et c'est dans les tiroirs " reprend Jean-Yves Lameyre, avant de détailler. " Pour revenir à mon exemple, cela veut dire que les droits dont je bénéficie depuis la mi octobre 2019 seraient prolongés, et les mêmes, jusqu'à la mi octobre 2021. C'est ce que demande les syndicats et beaucoup de comédiens connus, _c'est le meilleur moyen et ça coûtera très peu d'argent à l'Etat_. Sinon, si les intermittents se retrouvent à la rue, ce sera la catastrophe à tous les niveaux. Ils se retrouveront dans une autre forme de chômage avec une précarité totale. L'année blanche, c'est une solution simple, sans doute moins coûteuse et complexe que s'il faut prendre de multiples décrets qui n'en finiront pas. Car le régime de l'intermittence est très complexe, chacun des intermittents a quasiment un dossier particulier. Là, personne ne serait laissé au bord du chemin ".