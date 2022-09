C'est la dernière séance au Caméra 5 de Montaigu

Dernière séance ce vendredi soir au cinéma Caméra 5 de Montaigu. Installé en coeur de ville depuis 35 ans, il va être démoli pour laisser place -au même endroit avenue Villebois Mareuil- à un petit multiplexe de 6 salles (avec le label Art et Essai), au lieu de 2 actuellement. Plus d'1 an de travaux sont à prévoir avant l'ouverture du prochain cinéma début 2024. Il sera construit et géré par la société Grand Ecran.

"Ca va nous changer, on aimait bien notre petit cinéma (...) En attendant on ira à Clisson" confie cette habituée. "Mais c'est une très bonne idée de reconstruire au même endroit, on continuera ainsi d'y aller à pied" ajoute un autre habitant du centre de Montaigu. Cette volonté, à rebours de la mode des multiplexes en périphérie des villes, est un choix voulu et assumé par l'agglomération Terres de Montaigu explique son vice-président à la culture Anthony Bonnet: "Dans le Plan local d'urbanisme on a fermé la possibilité de réaliser un projet en périphérie et ce choix permet de réduire l'empreinte au sol du projet, de mutualiser les places de stationnement avec l'hôtel intercommunal, et surtout le choix d'un cinéma en centre-ville c'est le choix de continuer d'animer la ville centre".

Cinéma Caméra 5 à Montaigu © Radio France - Yves-René Tapon

Image du prochain multiplexe Grand Ecran de Montaigu

Reportage avec les habitués du Caméra 5 Copier