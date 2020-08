C’est la folie dans les gorges du Tarn en Lozère

Ses paysages minéraux et immobiles, ainsi que ses grands espaces vides d'habitants invitent à la tranquillité. Les gorges du Tarn comptent parmi les endroits les plus spectaculaires de l'Hexagone. Un site qui attire depuis le début de l’été de nombreux touristes. Tous les campings et hébergements du secteur affichent complet et les activités nautiques font un carton. Les bateliers et canoë ont vu leur fréquentation augmentée de 30 % par rapport à l’année dernière. Damien Pralong est l’un des 13 bateliers de la Malène, il propose des balades sur les gorges du Tarn et il n’avait jamais vu autant de monde : "l’été est historique dans les gorges du Tarn, on n’a jamais vu et on ne reverra certainement jamais autant de monde dans ce petit _coin de paradis_".

À canoë 2000, à l’accueil le téléphone n’arrête pas de sonner, au bout du fil des vacanciers qui souhaitent réserver, mais tout est complet. La fréquentation à augmenter de 30 % par rapport à l’an dernier explique Muriel Montialoux : "il y a beaucoup de touristes français qui d’habitude partent en vacances à l’étranger".



L’un des joyaux du département attire de nombreux touristes depuis le début du mois de juillet. © Radio France - SAID MAKHLOUFI

La clientèle est dans la grande majorité française, c’est le cas de Jean-Marie, il est arrivé en famille de Charente maritime et lui aussi constate qu’il y a du monde : "c’est fou, il y a des bouchons pour accéder aux gorges du Tarn, je n’ai jamais vu ça alors que je viens souvent en vacances ici."