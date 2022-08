Haute-Savoie : à 3 semaines des championnats du monde de VTT, aux Gets les vélos font la queue au télésiège

Dans trois semaines, du 24 au 28 août, la station des Gets sur le domaine franco-suisse des Portes du soleil (Haute-Savoie), accueillera les championnats du monde de VTT , pour la 2e fois en 18 ans.

128 km de pistes balisées

Ce n'est pas un hasard mais bien la reconnaissance internationale de l'engagement, des infrastructures et compétences accumulés depuis 20 ans quand la station village de moyenne altitude du Chablais a décidé de miser et investir sur le vélo pour compléter et sécuriser son offre hivernale.

460 000 passages en moyenne sur 3 remontées mécaniques

Aujourd’hui, la station de 1300 habitants compte un des Bike Park les plus renommés au monde avec 128 km de pistes balisées dont treize pistes de descente, une de freeride et trois remontées mécaniques ouvertes 96 jours entre début mai et fin septembre. C'est la plus longue amplitude de fonctionnement estivale.

Aux pistes de descente très engagées et élitistes se sont ajoutés des itinéraires verts et bleus pour attirer les familles et démocratiser la pratique © Radio France - Marie AMELINE

l'écosystème du VTT de plus en proche de celui du ski

Le VTT, de descente d'abord (le Mountain Bike), maintenant décliné pour tous les niveaux et conditions physiques, attire de plus en plus de sportifs et de familles en recherche de sensations similaires à celles ressenties l'hiver sur les skis

"Sans le VTT, je ne serais pas venu à la montagne" Oliver, touriste anglais

40 agents des remontées mécaniques pour la préparation et la sécurisation du Bike Park

, Tous les indicateurs le démontrent au fil des ans, le VTT, s'est imposé comme le fer de lance de l'économie touristique estivale.