La 39e édition de la foire-expo de Pont-L'Abbé ouvre ce vendredi et pour quatre jours sous un immense chapiteau square de la Madeleine. Malgré le contexte sanitaire, les organisateurs ont tenu à maintenir l'événement.

"C'est la plus stressante que j'ai organisée" explique le président de la foire de Pont l'Abbé

C'est l'un des rares événements qui a résisté à la crise sanitaire : la foire-expo de Pont-l'Abbé, 39ème du nom, aura bien lieu ce week-end. Elle ouvre ce vendredi et dure jusqu'à lundi soir.

"C'est la plus stressante des foires que j'ai jamais organisées" reconnaît Rémi Bilien, le président de l'association qui gère l'événement bigouden.

110 exposants contre 180 d'habitude

Il a fallu attendre l'autorisation, finalement tombée il y a 15 jours : "Le montage ne pouvait pas démarrer avant d'avoir les autorisations."

Le nombre d'exposants est en baisse : 110 contre 180 habituellement. "Certains ont fait savoir que leurs salariés ne voulaient pas venir travailler pendant la foire" explique Rémi Bilien.

Attention si vous souhaitez vous restaurer sur place, ce ne sera pas plus que six convives par table. Un sens de circulation est mis en place dans les 15 000 mètres carrés d'exposition qui ne pourront pas accueillir plus de 1 000 visiteurs en même temps.