C'est Laurent Lafitte qui incarnera Bernard Tapie pour Netflix

Netflix prépare un projet de série inspirée de la vie de Bernard Tapie. Les réalisateurs Olivier Demangel et Tristan Séguéla ont déjà choisi leur acteur : selon plusieurs médias c'est Laurent Lafitte, connu entre autres pour son rôle dans Les Petits mouchoirs, qui devrait incarner l'homme d'affaires. La série baptisée Wonderman ("homme merveilleux") devrait compter six épisodes de 45 minutes et le tournage doit débuter en 2022.

Selon le magazine Première qui a révélé l'information, le synopsis révèle que "de chanteur à businessman, de ministre à prisonnier, Bernard Tapie a tout connu. À travers ses réussites comme ses échecs, Wonderman retrace le destin romanesque d’une personnalité publique hors du commun."

La série devrait couvrirune grosse vingtaine d'années de la vie de Bernard Tapie, depuis ses débuts dans la vie professionnelle dans les années 1960, jusqu'au début des années 90.

Reste à savoir si ce projet, qui date de 2012, trouvera son public ou non lors de sa diffusion, mais une chose est certaine : il risque bien d’intriguer.