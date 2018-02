C’est aujourd’hui le grand jour pour tous les chefs cuisiniers de France, le jour où sort le redouté guide Michelin qui va décerner les Étoiles et parfois en retirer

Roanne, France

La conférence de presse du guide rouge version 2018 aura lieu à 16 h 30 cet après midi à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine.

Contrairement aux autres années, il n’y a pas eu de fuites cette année et les deux cent chef invités là-bas auront la primeur de leur sort.

Nos étoilés ligériens et altiligérien seront dans la salle Régis Marcon et Michel Troisgros accompagné de son fils César

Des chefs connus et reconnus qui n’ont sans doute pas trop de souci à se faire pour le maintien de leur couronne.

Pour la maison Troisgros cette année 2018, ce sera le 50em anniversaire sans discontinuer de la troisième Etoile décrochées en 1968 par Jean et Pierre les précurseurs. On voit mal le guide rouge retrancher une Etoile à celui qui vient d’être élu en novembre dernier « chef de l’année » par 552 chefs de cuisines du monde entier. La maison Troisgros qui 15 jours seulement après le décès de Paul Bocuse le doyen des trois étoilé devient de fait la nouvelle référence de longévité du guide. La sortie du Michelin ce sera aussi à quelques jours près le premier anniversaire du déménagement de Troisgros dans son domaine d’Ouches.

Une pensée également pour le ligérien Pierre Gagnaire qui lui aussi devrait conserver sa triple couronne, on se souvient il avait décroché sa première en 1993 à Saint-Etienne avant de la reconquérir 3 ans plus tard à Paris

Pour Régis et Jacques Marcon du Clos des Cîmes à Saint-Bonnet-le-Froid pas trop de soucis à avoir non plus, ils font partie de ces chefs de référence qui représentent l’excellence de la cuisine française.

Alain Ducasse quand on lui pose la question, avec ou sans étoile ? Apporte quand même cette réponse :

on vit beaucoup mieux avec. Alain Ducasse

On peut quand même vivre sans ses trois étoiles.

C’est en tout cas ce que vient de décider Sébastien Bras le chef du restaurant Le Suquet à Laguiole en Aveyron qui a lui-même demandé à être retiré du palmarès 2018 en invoquant la "grande pression" occasionnée par ses étoiles.

Parmi les chefs qui auront les yeux rivés sur Paris également aujourd’hui Sylvain Roux, le cuisinier du Château Blanchard de Chazelles sur Lyon.

Sylvain Roux et son équipe en cuisine © Radio France - Yves Renaud

Il avait décroché, avec son frère Fréderic, le sommelier de l’établissement et leur équipe de 14 personnes leur 1 étoile au Michelin l’an dernier à pareille époque.

La première étoile du Château Blanchard © Radio France - Yves Renaud

Depuis quel regard porte t-il sur cette distinction et qu’a-t-elle apporté au restaurant? La réponse de Sylvain Roux

Sylvain Roux le chef du Château Blanchard Copier

Et le public dans tout ça, quel est son avis sur le guide Michelin. Trois étoiles ou pas pour la petit guide rouge dont la première édition remonte à l’année 1900… Démodé ou au contraire encore d’actualité, les réponses des stéphanois sont très contrastées

Un public partagé sur l'intêret du guide Copier

Le Michelin 2017 comptait 616 restaurants étoilés, dont 27 trois étoiles (un nouveau), 86 deux étoiles (12 nouveaux) et 503 une étoile (57 nouveaux). Sa version papier s'est vendue à quelque 52.000 exemplaires.

Pour évoquer le palmarès du Michelin, nous serons en direct à 8 h 30 justement avec Régis Marcon le chef de Saint Bonnet le Froid qui est à Paris aujourd‘hui.