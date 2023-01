C'est le grand retour des carnavals en Alsace après plusieurs années de restrictions en raison du Covid-19

C'est parti pour la saison des carnavals en Alsace! Les premiers sont prévus dès ce week-end du 28 janvier à Rixheim, Willer-sur-Thur ou Guewenheim. Il s'agit des premières fêtes sans restrictions après plusieurs éditions marquées par des intempéries et la crise du Covid-19 .

Le retour des cavalcades et des bals

C'est une bonne nouvelle pour Gérard Hoehé l'un des organisateurs du carnaval de Roppenheim prévu le 26 février "L'édition 2020 a été annulée le samedi soir à 18h. En 2021, on a juste fait un petit circuit, l'année dernière on n'avait pas de bal donc là enfin une édition normale, il y aura la cavalcade avec plus de 50 chars. Il ya beaucoup plus de monde que d'habitude, environ 750 carnavaliers qui sont inscrits", explique-t-il au micro de France Bleu Alsace.

Mais cela n'a pas été simple de réorganiser le carnaval après plusieurs éditions annulées. "Il y a des anciens qui ne repartent plus malheureusement, d'autres ont trouvé d'autres centres d'intérêts", raconte Christophe Schmitt l'un des organisateurs de la cavalcade de Mothern prévue le 19 février, mais Laurent Schneider qui s'occupe du bal dans le village a eu plus de chance "on a 80 personnes pour faire la fête".