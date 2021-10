C'est le grand soir pour l'Unisson à St Jean-de-la-Ruelle

Après 3 ans et demi de travaux pour une rénovation complète, la salle des fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle rouvre ce soir avec un nouveau nom - L'Unisson - et un concert de Barbara Pravi. Avec l'ambition de s'imposer comme un lieu de référence culturelle dans la métropole d'Orléans.

Elle était fermée depuis avril 2018 : la salle des fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle va enfin rouvrir ses portes ce soir à 20h30, à l'issue d'une rénovation complète. Désamiantage, isolation thermique, traitement acoustique, c'est un chantier de 7 millions d'euros qui s'achève ; et pour marquer le départ d'une nouvelle aventure, la salle a désormais un nom : "L'Unisson".

L'Unisson en écho au Grand U

La salle des fêtes de St Jean-de-la-Ruelle avait été construite en 1976, et elle n'avait jusqu'ici jamais connu de lifting. Pour cette rénovation, l'architecte Antoine Vaconsin a eu pour objectif de "tout changer sans rien changer" : "Cela veut dire qu'il fallait garder l'atmosphère d'un lieu - emblématique pour beaucoup d'habitants - mais en même temps repenser de fond en comble son fonctionnement, les accès, les matériaux, le manteau acoustique, le comportement thermique... C'était un chantier très complexe."

La scène de l'Unisson a aussi fait l'objet d'une rénovation complète © Radio France - François Guéroult

L'ossature architecturale n'a pas été touchée, mais le bâtiment a été entièrement modernisé. La salle principale compte 300 places assises (la jauge peut monter à 500 places en configuration debout) ; 3 autres salles serviront à la vie associative et familiale, dès janvier prochain. Quant au nom donné au lieu - 'L'Unisson" - il s'est très vite imposé, explique Anne Le Bihan, l'adjointe en charge de la culture à St-Jean-de-la-Ruelle : "C'est bien sûr un gros clin d'œil à notre festival de juin, Le Grand Unisson, dont on espère enfin fêter le 30ème anniversaire l'an prochain après 2 annulations à cause de la crise sanitaire. Mais c'est surtout l'ADN culturelle de St Jean-de-la-Ruelle : c'est tout le rapport avec la culture pour tous et le vivre-ensemble."

Barbara Pravi, 2ème à l'Eurovision mais 1ère à l'Unisson

A quelques heures de la réouverture, l'élue stéoruellane ne cache pas son impatience : "On a hâte de retrouver la culture dans ce lieu, et encore plus après la période de disette culturelle qu'on a vécue ! C'est vraiment la sensation des retrouvailles." Quant au choix de commencer par un concert de Barbara Pravi, cela correspond à l'idée de conforter l'Unisson dans une stratégie qui privilégie la chanson française émergente. "Quand on l'a choisie, Barbara Pravi était vraiment une artiste émergente, ce n'est sans doute plus tout à fait le cas aujourd'hui car elle fait du chemin depuis ! Bon, elle a été deuxième à l'Eurovision, elle sera première à St Jean-de-la-Ruelle et nous en sommes ravis", sourit Anne Le Bihan.

Les 300 places assises seront toutes occupées pour le concert inaugural de Barbara Pravi © Radio France - François Guéroult

De la sorte, l'Unisson compte bien tirer son épingle du jeu alors que les salles de qualité ne manquent pas dans la métropole d'Orléans : l'Alliage à Olivet, la Passerelle à Fleury, l'Espace George Sand à Chécy... Des salles comparables, mais pas forcément pour les spectacles, précise Elise Turbat, la programmatrice de l'Unisson : "On travaille de façon à ne pas se marcher sur les pieds. Il serait excessif de dire que chacun a son créneau spécifique, mais c'est un peu le cas quand même : nous, on est vraiment sur le créneau musique et chanson françaises, et très peu sur le théâtre contemporain, par exemple. Par ailleurs, on est quand même sur un bassin de population de 300 000 habitants : même si de temps à autre, on fait un spectacle de la même veine que les autres, c'est une concurrence limitée."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour Elise Turbat, le vrai problème aujourd'hui est davantage lié à la crise sanitaire : "Cette année et demie d'arrêt du monde de la culture a été très très dommageable sur l'envie de sortir des gens, sur l'ouverture d'esprit et sur l'ouverture aux autres. Les salles qui ont déjà rouvert le notent clairement, que ce soit les cinémas ou les salles de spectacle. Ce n'est jamais évident d'aller chercher le public, mais là on sait que cela va être encore plus compliqué que d'habitude, au moins pour cette saison." Une question qui toutefois ne se pose pas ce soir pour le concert de Barbara Pravi, qui affiche complet depuis quinze jours.