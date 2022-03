Yohann Corde : "Quel immense plaisir de voir Saint-Sauveur-en-Puisaye représenter la Bourgogne-Franche-Comté"

La commune natale de Colette, dont on célébrera les 150 ans de sa naissance en 2023, fera face à 13 autres villages pour tenter de succéder à Sancerre. Une première étape est déjà franchie pour le maire de Saint-Sauveur, Yohann Corde qui a appris la nouvelle avec un immense plaisir.

France Bleu Auxerre : Quels sont les atouts de Saint-Sauveur ?

Yohann Corde : Les atouts sont multiples. C'est déjà le village natal de Colette qui, même près de 70 ans après sa mort, imprègne encore le village de 900 habitants. La programmation culturelle mise en place autour de l'écrivaine a permis de donner un coup de projecteur formidable au village. Il n' y a pas que Colette, il y a beaucoup d'associations très dynamiques qui œuvrent pour la vie à Saint-Sauveur. C'est aussi la vie artistique du village, qui abrite un endroit insolite : la Poéterie, une friche industrielle de 10 000 m2 avec deux énormes cheminées reconvertie depuis 15 ans en village d'artistes.

C'est un lieu privilégié où il fait bon vivre...

Oui, c'est un pays d'étangs et de forêts, où il fait bon se reposer. On a une population ancienne et une population nouvelle qui arrive pour se ressourcer et parfois s'y installer plus longuement et cela fait vivre notre territoire.

Vous attendez des retombées déjà pour le village ?

Oui bien sûr, puisque l'on représente la Région, le Département et particulièrement la Puisaye-Forterre. On s'attend à ce que les gens aient envie de venir voir notre village et nos commerces et assister aux nombreuses manifestations qui s'y déroulent.

