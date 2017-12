"C'est mérité car il a eu un impact sur la vie des gens" : hommage populaire à Johnny Hallyday samedi à Paris

"Hommage populaire", c'est le terme officiel choisi par l'Elysée. On peut, quand même, parler d'un hommage national. Des fans mayennais du rockeur devraient y assister.

L'adieu à l'idole. Samedi 10 décembre, Un "hommage populaire" sera rendu à Paris au chanteur Johnny Hallyday, le convoi funéraire descendant les Champs-Elysées de l'Arc de Triomphe à la Concorde avant une messe à l'église de la Madeleine en présence du couple présidentiel. Le Président Emmanuel Macron prendra, brièvement, la parole. Des centaines de milliers de fans éplorés, peut-être même des millions, assisteront aux funérailles du rockeur. Dans la foule, il y aura, probablement, des Mayennais.

Malgré les critiques sur l'ampleur que prend l'événement, cet hommage est mérité selon Jean-Luc Gaignard, un habitant de Monflours. Ce collectionneur de motos possède des Harley, la passion de Johnny : "c'est quelqu'un d'exceptionnel, il a marqué son temps. On ne retrouvera plus une telle personnalité. Il a tenu le coup pour 3 générations, c'est merveilleux".

Un héros français comme l'a dit le chef de l'Etat ? "il a été un symbole, irremplaçable, comme Coluche. Des gens qu'on ne peut pas oublier, des gens qui nous ont amenés beaucoup de joie, c'est pour ça qu'on les aime" poursuit-il.

Johnny a-t-il changé la société française au début de sa carrière dans les années 60 ? Jean-Luc Gaignard en est convaincu : "c'était une époque de liberté, d'émancipation. Des années folles, rock n'roll. Et donc oui il a eu un impact sur les gens, tout ce qu'il a apporté, tout cette ambiance qui va nous manquer de plus en plus !".