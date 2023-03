"C'est notre fierté ici ! ", les amandiers sont en fleurs à Mittelwihr, les vignerons animent la colline

Les japonais ont les cerisiers et à Mittelwihr, il y a les amandiers. Même si la floraison a pris un peu de retard à cause de la baisse des températures, les arbres qui font la fierté de la commune de la route des vins sont très beaux à admirer. Il y a de belles couleurs roses et blanches, le long du chemin, sur la colline.

ⓘ Publicité

Fierté du village et fierté des vignerons

Pour la deuxième année consécutive d'ailleurs, les vignerons du village organisent des animations sur la colline des amandiers, ce samedi 4 et ce dimanche 5 mars, autour du grand cru Mandelberg.

Il y a deux parcours découverte à pied sur le Grand Cru Mandelberg. Les visiteurs pourront ainsi découvrir ou redécouvrir ce terroir d'exception, au milieu des amandiers. Il y a aussi des dégustations possibles, avec des expositions de matériels viticoles.

Tout se passe entre 10 heures et 17 heures. La dégustation (avec modération) est gratuite, le verre de dégustation est vendu par le syndicat viticole au prix de 3 euros. Il y aura aussi de la petite restauration, avec l'association des donneurs de sang.

Les amandiers sont bien en fleurs ici à Mittelwihr © Radio France - Guillaume Chhum

Les amandiers qui font la fierté de Mittelwihr © Radio France - Guillaume Chhum

"C'est un patrimoine que l'on veut mettre en valeur. C'est toujours plaisant d'avoir un joli arbre au milieu des parcelles de vigne," explique Thibault Specht, vigneron à Mittelwihr et organisateur de l'évènement. L'an passé, près de 350 personnes sont passées par le stand dégustation. Cette animation a attiré un millier de curieux.

Comment les amandiers sont arrivés ici à Mittelwihr ?

Comment ces amandiers, d'habitude habitués aux températures chaudes sont arrivés à Mittelwihr ? Deux thèses s'affrontent.

"Ce serait plutôt les romains qui ont apporté les amandiers en même temps que la création du village. La seconde légende, j 'y crois un peu moins, ce serait Charlemagne qui en revenant d'un long voyage a festoyé toute la nuit. Le lendemain, les villageois ont retrouvé des fruits à coque. Ayant peur du mauvais présage, ils les auraient enterré et quelques années plus tard ils ont vu les amandiers fleurir," s'amuse Thibault Specht.

Ce qui est sûr, c'est que les amandiers se plaisent ici à Mittelwihr grâce à un microclimat et font le bonheur des promeneurs et des photographes.

Des amandiers qui font de belles photos pour les souvenirs © Radio France - Guillaume Chhum

À lire aussi Mittelwihr : les vignerons animent la colline des amandiers en fleurs ce week-end