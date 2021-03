C'est officiel, le Festival des Lanternes sera à Blagnac cette année

Après trois saisons exceptionnelles à Gaillac, une saison 2020-21 manquée pour cause de Covid-19, le Festival des Lanternes déménage plus près des Toulousains. L’événement aura lieu en décembre 2021 et janvier 2022 dans la ville de Blagnac. Joseph Carles, le maire et Patrice Gausserand ancien maire de Gaillac et gestionnaire de la société qui détient les droits du festival, signent la convention ce lundi 15 mars.

Une version plus grande encore à Blagnac

Dans une interview exclusive accordée en janvier dernier à France Bleu Occitanie, Patrice Gausserand expliquait que pour garder le Festival à Gaillac, il aurait fallu des conditions financières qui n'étaient plus réunies. L'ancien maire, qui a perdu son écharpe en septembre dernier après une condamnation judiciaire, évoquait aussi un climat délétère à Gaillac avec "des tags qui disent "les Chinois sont des voyous"."

De son côté, la ville de Blagnac a plaidé être en capacité de donner une autre dimension à l’événement qui attirait 430.000 personnes lors de sa dernière édition. Le parc du Ritouret, bien plus grand que le parc Foucaud pourrait réunir plus de 500.000 visiteurs.