C'est officiel, Tours sera le camp de base de l'équipe d'Irlande pour la Coupe du monde de rugby 2023

C'était dans les clous depuis quelques temps déjà . Tours sera bien le camp de base de l'équipe d'Irlande pour la Coupe du monde de rugby 2023. L'annonce a été officialisée ce lundi 7 novembre, en mairie, en présence du comité d'organisation de la compétition, de la Région, de la Métropole, de la Ville, de la Ligue de rugby Centre-Val de Loire et de la Fédération irlandaise de rugby. La cité tourangelle sera placée, l'espace de quelques semaines, sur la carte du huitième évènement sportif le plus regardé au monde. Un joli coup à tout point de vue.

Car il faut bien comprendre de quoi il est question. L'équipe d'Irlande, ça représente 60 personnes, joueurs et staff confondus, qui séjourneront sur place pendant un mois et demi - si les Irlandais vont en finale -, a priori au château de Belmont, à Tours-Nord. Une délégation qu'il faudra nourrir et qui assure qu'elle visitera la ville, les jours de repos.

Une grande fête pour la ville

Autour d'elle, graviteront des journalistes et des centaines voire des milliers de supporters. Un exemple : sur les 1,7 million de billets vendus pour ce Mondial, 400.000 acheteurs environ viennent des îles britanniques, c'est-à-dire le Royaume-Uni et l'Irlande. Dans le lot, forcément, certains établiront leur QG chez nous. Ce qui n'est pas pour déplaire aux bars. Celle qu'on appelle la Green Army n'est pas la dernière quand il s'agit de lever de coude.

"Ce sera une grande fête pour la ville, se félicite le maire de Tours, Emmanuel Denis, qui a revêtu pour l'occasion un maillot irlandais flanqué avec son nom. Accueillir la meilleure équipe du monde, c'est un honneur. C'est super pour nos commerçants car on attend de belles retombées économiques et c'est une merveilleuse publicité pour la ville. C'est au moins comparable avec l'accueil du Tour de France en 2021."

Le stade de la Chambrerie prêt pour avril 2023

L'autre bonne nouvelle, elle est pour les amateurs purs et durs de rugby car les Irlandais promettent au moins un entrainement ouvert au public, soit à la vallée du Cher, soit à la Chambrerie. Le stade situé près de l'aéroport est en train d'être entièrement rénové avec salle de musculation et vestiaires flambants neufs. Un équipement de 3,5 millions et demi d'euros, financé par la ville de Tours, la Région, la Métropole et l'État. Il sera prêt pour avril 2023 et les clubs tourangeaux en profiteront bien au-delà.

John Robinson, le président de la Fédération irlandaise de rugby, a maintenant hâte d'être à l'an prochain. "Notre volonté, c'était vraiment d'être dans une ville où les joueurs pouvaient rester tout au long de la compétition, qu'ils aient le sentiment d'être à la maison. On est vite à Paris, Nantes ou Bordeaux, où l'on jouera les matchs de poule. Et l'autre chose qui nous plait, ce sont les installations. Elles sont excellentes. J'ai vu l'hôtel, le terrain d'entraînement, la salle de musculation. C'est parfait. Tours est un magnifique endroit. L'équipe veut vraiment s'imprégner de la culture locale et aller à la rencontre des gens. Tout dépendra de notre planning mais on essaiera. Par exemple, quand on est allé en Afrique du Sud, on est allé voir des associations caritatives pour les enfants et on s'est rendu dans les bidonvilles. Pour les joueurs, c'est très important de s'impliquer, de ne pas faire que du rugby."