75e anniversaire du Débarquement : c'est parti pour quatre mois d'hommages et de fêtes dans la Manche

La Manche se met en quatre pour les cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement. Quatre pour quatre mois d'Histoire, d'hommages et de fêtes entre avril et septembre.

Manche, France

Cherbourg-en-Cotentin et Saint-Lô vont fêter le 75e anniversaire de la Libération. Les deux villes proposent un large programme de rencontres et de festivités : bals, expositions, concerts, reconstitutions historiques, ou encore conférences. Des rendez-vous pour comprendre, revivre, rendre hommage, fêter et transmettre.

"Ce 75e anniversaire du Débarquement sera probablement _l’un des derniers grands rendez-vous en présence de vétérans_. Nous avons choisi de marquer cet événement à travers de nombreux rendez-vous aussi bien festifs que commémoratifs que nous avons souhaités intergénérationnels", explique Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg-en-Cotentin.

Un appartement des années 50 à Saint-Lô

Pour mieux se rendre compte de ce qu'est le bâti de la Reconstruction et la vie dans les années 50 après la Libération, la Ville de Saint-Lô a réaménagé un appartement témoin des années 50 dans la rue du Belle. Un appartement resté "dans son jus" avec le parquet, les boiseries, les fenêtres d'origine... et qui était très moderne à l'époque.

Reconstitution d'un appartement années 50 à Saint-Lô (Manche) pour commémoration 75e anniversaire du Débarquement. Cuisine. 24 avril 2019. © Radio France - Lucie Thuillet

Reconstitution d'un appartement années 50 à Saint-Lô (Manche) pour commémoration 75e anniversaire du Débarquement. Salle de bains. 24 avril 2019. © Radio France - Lucie Thuillet

Reconstitution d'un appartement années 50 à Saint-Lô (Manche) pour commémoration 75e anniversaire du Débarquement. Salle à manger. 24 avril 2019. © Radio France - Lucie Thuillet

Deux visites guidées de l'appartement sont organisées chaque jour, du mardi au samedi, à partir de samedi prochain 27 avril jusqu'au 29 septembre.

Expositions, conférences et commémorations

Plusieurs expositions permettront de comprendre la guerre et les enjeux cherbourgeois. À Cherbourg-en-Cotentin, le musée de la Libération, au fort du Roule, proposera notamment de découvrir l’Histoire à travers son exposition Les Objets racontent la guerre du 1er juin au 29 septembre.

Six objets symboliques seront sortis de ses collections dont le casque du capitaine Kirkpatrick ayant participé à la libération du fort du Roule en juin 1944.

"Et à titre exceptionnel, le musée de l’Armée nous a prêté une pièce rare, la veste de char en cuir de Charles de Gaulle, grâce à un dispositif du ministère de la Culture et de la Communication", précise Catherine Gentile, adjointe à la culture de Cherbourg-en-Cotentin.

À Saint-Lô, une commémoration à l’hôpital Mémorial le 7 juin avec une cérémonie internationale franco-américaine, des célébrations les 29 et 30 juin, pour les anniversaires des jumelages avec Roanoke aux Etats-Unis (20 ans) et Aalen en Allemagne (40 ans) et les traditionnels cérémonies de la libération de la ville le 18 juillet.

Concerts et spectacles

Des spectacles et des concerts vont rythmer le calendrier à partir de ce mois d'avril jusqu'à la fin de l'année. Une quarantaine de projets d'associations, d'entreprises, d'organismes ont été retenus par la ville de Saint-Lô. Beaucoup de concerts au mois de mai comme le Chœur de l'université de Roanoke le 11 mai.

À Cherbourg-en-Cotentin, le 6 juin sera tout particulièrement à l’honneur et verra plusieurs célébrations se tenir, avec notamment l’organisation d’un grand bal de la Liberté sur la place centrale. Deux autres bals populaires auront lieu à Équeurdreville-Hainneville le 25 juin et La Glacerie le 26 juin, afin de fédérer dans une ambiance de fête !

Le programme détaillé des événements à Saint-Lô et Cherbourg-en-Cotentin

Découvrez le programme détaillé des festivités à Saint-Lô et Cherbourg-en-Cotentin.