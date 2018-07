Chalon dans la rue débute ce mercredi 18 juillet. Plus de mille représentations sont prévues jusqu'à dimanche, pour le festival des arts de la rue avec 24 projets artistiques accueillis dans le IN et 139 compagnies dans le OFF. Une centaine de bénévoles sont mobilisés.

Chalon-sur-Saône, France

Les compagnies du OFF sont déjà sur place depuis quelques jours pour poser les affiches dans la ville. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une nouvelle édition qui marque aussi un nouveau tournant pour la co-direction assurée depuis 2017, par Bruno Alvergnat et Pierre Duforeau.

Pierre Duforeau, le directeur artistique du festival, ici dans les jardins du Carmel. © Radio France - Stéphanie Perenon

La nouveauté, c'est que le festival aura dorénavant et chaque année un sous-titre, une sorte de thématique.

Et cette année c'est : "être bête point d'interrogation" pour interroger notre part d'animalité. Un projet artistique travaillé depuis des mois et à découvrir durant tout le festival. Et puis autre nouveauté, qui ne vous aura pas échappé, l'affiche du festival est blanche. "C'est une volonté pour que le public collabore et participe en amenant son dessin, son collage au milieu de l'affiche" explique Pierre Duforeau.

L'affiche quasiment blanche du festival cette année, pour inviter le public à participer et s'approprier leur affiche. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un festival qui a débuté depuis lundi pour la Compagnie dijonnaise SF, qui propose et c'est une nouveauté cette année, une "Fantaisie ferroviaire " dans les trains TER entre Chalon et Dijon.

Fantaisie ferroviaire, une création de la Compagnie SF à découvrir dans le IN de Chalon dans la rue et dans les trains entre #chalonsursaone et #Dijon#SNCF#artsdelaruepic.twitter.com/8rps1wvLcB — stephanie perenon (@perenonfbleu) July 17, 2018

Montez à bord du TER entre Chalon et Dijon et embarquez dans l'univers de la "Fantaisie ferroviaire" de la Cie SF Copier

