C'est parti pour la 36e édition du FLIP à Parthenay

Parthenay va vivre au rythme du FLIP pendant douze jours. Après une édition 2021 perturbée par la pandémie de Covid-19, le festival ludique international est de retour et en grand. Le Flip passe de 30.000 à 40.000 m² cette année. 4000 jeux et jouets sont à découvrir.

Sophie, une festivalière est dans les starting-blocks. "J'aime pouvoir faire les challenges, les concours et découvrir les prototypes", raconte la jeune femme venue des Vosges, installée dans une tente au camping du Bois Vert au Tallud. Et les parties ont déjà commencé avec son acolyte Laura. "On a emmené du petit jeu qui peut se jouer vite ou avec des gens qu'ont va rencontrer sur le camping ou alors du plus gros jeu mais un peu embêtant à sortir quand il y a un peu trop de vent".

Sophie et Laura s'amusent déjà avant le début du FLIP. © Radio France - Noémie Guillotin

Lijeya, 16 ans, est aussi déjà arrivée avec sa famille. Cette jeune nantaise n'était pas venue depuis cinq ans mais apprécie la diversité du festival. "Il y a plein de jeux de société mais il y a aussi une partie jeux vidéos, jeux médiévaux aussi". Lijeya espère aussi avoir un maximum de Woopies, les mascottes du festival. "C'est des petites peluches trop mignonnes avec des yeux et un chapeau de fou. Quand tu participes à un événement", explique l'adolescente, enthousiaste.

Les woopies attendent les festivaliers du FLIP. © Radio France - Noémie Guillotin

Des brumisateurs et des points d'eau potable

La 36e édition du FLIP dure jusqu'au dimanche 24 juillet. Et le festival débute sous de fortes chaleurs. "Comme tous les étés on sait qu'on a des moments avec des pics de chaleur. On prévoit des brumisateurs, des points d'eau potable et nous suivrons les indications de la sous-préfecture au fur et à mesure", indique Etienne Delorme, le coordinateur du FLIP.

"On préconise à ceux qui ont des enfants de privilégier le matin, profiter des matinées enfants puisqu'il fait moins chaud et que certains espaces sont peut-être plus à l'ombre place de la mairie", poursuit-il. Sans oublier les nocturnes.

Le programme complet du FLIP est à retrouver ici.