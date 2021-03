C'est parti pour la grande marée d'équinoxe de printemps en Loire-Atlantique et en Vendée

98, 104, 108, 113, voilà des chiffres qui parlent forcément aux amateurs de coquillages ou plutôt de pêche à pied. La grande marée d'équinoxe de printemps c'est mardi 30 mars. Mais sur le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée les coefficients sont déjà élevés depuis plusieurs jours. Ce dimanche 28 mars après midi il était de 104, montera ensuite lundi à 111 avant d'atteindre 112 ou 113 mardi pour la grande marée.

La plus grande marée de l'année

Selon les météorologues il s'agit de la plus grande marée de l'année. L'explication est à chercher du côté du Soleil. Lors des équinoxes, celui-ci exerce une attraction plus forte sur la Terre que le reste de l'année, ce qui amplifie la marée. C'est pour ça que la mer se retire plus loin que d'habitude. Le spectacle est magnifique mais il faut rester prudent pour ne pas se faire piéger par la marée montante.