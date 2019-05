C'est parti pour le festival de jazz du Pays de Meslay-Grez

La 22ème édition du rendez-vous musical mayennais démarre ce samedi 25 mai et dure jusqu'au 1er juin.

Meslay-du-Maine, France

C'est un événement qui a pris toute sa place dans le paysage culturel du département de la Mayenne. Pendant une semaine, dans la région de Meslay-du-Maine et de Grez-en-Bouère, les habitants et les visiteurs vont vivre au rythme du jazz. La volonté des organisateurs est double : permettre à tous d’accéder à des concerts de qualité et permettre aux jeunes musiciens mayennais de se produire dans des conditions professionnelles. La majorité des concerts sont gratuits.

Les concerts à Meslay-du-Maine se dérouleront à la salle socioculturelle, les premières parties seront assurées par les ateliers jazz des écoles de musique de la région. Une Bourse aux disques aura lieu le jeudi 30 mai à Villiers-Charlemagne.

