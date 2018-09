Savoie, France

Ce sera peut-être votre première participation au loto si vous n'êtes pas adepte des jeux de tirage et de grattage Comment fonctionne ce grand loto et que peut-on en espérer pour les projets retenus dans les Pays de Savoie ?

Toute participation ira dans un pot commun celui des 270 sites sélectionnés dont deux en Pays de Savoie : le Pont d'Evian à Bioge dans le Chablais et le Chalet du Tour à Montsapey dans le massif de la Lauzière.

Pour être plus précis, sur les 270, 18 sites emblématiques ont été choisis qui seront aidés en priorité. Pour Rhône-Alpes Auvergne, il s'agit de l' Aqueduc romain du Gier et pont-siphon de Beaunant à Chaponost et Sainte-Foy-lès-Lyon dans le Rhône qui figure sur les tickets avec 12 autres sites remarquables.

Le jeu à gratter disponible à partir de ce lundi permet d'acheter un ticket à 15 euros et doté d'un gain maximum d'un million et et demi d'euros. Quant au tirage spécial du super loto Mission patrimoine, appelé à être annuel, il aura lieu le 14 septembre pour un jackpot de 13 millions d'euros. Les grilles en vente dés ce lundi sont à 3 euros. Tous les projets seront soutenus en fonction du montant des recettes tirées des jeux, estimé entre 15 et 20 millions d’euros pour 2018.

Le Pont d'Evian situé sur le village de Bioge près de Féternes est un pont du 18e siècle aujourd'hui sur le tracé du GR5 (itinéraire de Grande Randonnée) et dont les bénévoles de l'association "Les amis de Bioge" ont entrepris la restauration depuis sept ans. L'enveloppe pour achever la restauration du pont de Bioge est estimée à 40 000 euros.

Le pont d'Evian à Bioge dans le Chablais retenu par la mission patrimoine de Stéphane Bern - -

Pour le chalet du Tour, l'association "Montsapey Avenir et Patrimoine" et la commune travaillent à sa restauration. Cet ancien bâtiment d'alpage, propriété de la commune depuis la fin du XIXe siècle, est situé à 1 400 mètres d'altitude sur les pentes du massif de la Lauzière. Sa restauration a commencé il y a six ans. Les besoins pour la restauration sont estimés à plus de 40 000 euros.

Le premier bénéfice que retirent les communes de cette campagne, c'est bien sûr la notoriété et qui sait, quelques dons bienvenus pour aider à leur rénovation, si vous ne jouez pas au loto.