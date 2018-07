Dunkerque, France

Les courses de ce Tour Voile 2018 ont lieu à partir de la mi-journée, jusqu'à dimanche. Ensuite, les Diam 24 - le catamaran officiel du tour depuis 4 ans- prendront la route pour Dieppe. Point final dans deus semaines à Nice.

26 bateaux, 3 équipiers à bord

Le plateau de cette édition est encore très relevé. S’il y a encore cinq équipes amateurs, dont les jeunes de Voile ambition Dunkerque, la compétition attire de plus en plus de professionnels, avec de jolis palmarès, comme Bernard Stamm, qui s’est illustré dans le Vendée Globe : "tous les équipages ont bien progressé, donc ça reste difficile. C'est de la coordination à bord, de l'entente, de la prise de décision, du physique.... beaucoup de choses. On peut gagner toutes les manches de qualification et puis finir 8ème de la journée, parce qu'on termine dernier de la finale, donc c'est un exercice qui n'est pas facile."

Le plateau de ce 40ème Tour Voile est très relevé avec 26 équipage venus de la course au large, de la voile olympique ou de l'America's Cup. © Radio France - Matthieu Darriet

Cette année, à Dunkerque, les 26 bateaux entrent directement dans le vif du sujet, raconte Jean-Baptiste Durier, le patron du Tour : on commence par trois jours de stade nautique, c'est à dire qu'il n'y a pas de raid côtier, pas de prologue, comme l'année dernière. Là, ce sont des régates qui s'enchaînes toutes les dix minutes avec une finale dans l'aprés-midi, juste devant la plage. Il y aura donc énormément d'intensité dès le début."

Ce qu'on voulait c'était vraiment remettre le sport au cœur du jeu et donc le public au coeur du sport. J-B. Durier, directeur du Tour Voile.

Le public est accueilli dans un village du tour qui ressemble beaucoup à celui du tour cycliste, ou à celui de l'Enduro du Touquet, avec de gros motor-home, mais avec toujours des animations gratuites.