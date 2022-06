C'est parti pour les baignades à Beaune Côté Plage !

Prêts pour le grand bain ? Beaune Côté Plage débute sa saison estivale, et cette année toutes les activités ludiques sont sont de retour. Plouf, on se jette à l'eau !

C'est reparti pour Beaune Côté Plage. Le lieu de baignade du sud de la Côte-d'Or, à Montagny-les-Beaune rouvre ses portes ce samedi. Durant le mois de juin, il sera ouvert tous les weekends et les mercredis de 11h à 20h. En juillet et en août, ce sera tous les jours. "Beaune Côté plage", ce sont 4 grands bassins a ciel ouvert. 3.000 carrés pour faire trempette dans une eau sans chlore, filtrée naturellement par des plantes aquatiques.

"Chaque année, on en replante pour que la végétation joue pleinement son rôle. Là, on a des nénuphars, des roseaux, des phragmites.." détaille Denis Thomas, le vice président de la communauté d'agglomération qui gère le site.

L'eau des bassins est filtrée naturellement par des plantes aquatiques © Radio France - Olivier Estran

Le site emploie une trentaine de saisonniers, et plusieurs agents sont à pied d'œuvre chaque matin pour s'assurer de la propreté des bassins. "On finit de remettre le site en fonction" explique Jean-Maurice Ravenot, aux commandes d'un aspirateur aquatique. "Des robots nettoient le fond des bassin et on finit tout à la main. C'est long, mais c'est un cadre de travail plutôt sympa" sourit-il.

Jean-Maurice Ravenot veille à la propreté des bassins © Radio France - Olivier Estran

On peut nager 110 mètres d'un bord à l'autre ! © Radio France - Olivier Estran

Liane, mur d'escalade et toboggans

Beaune Côté Plage, ce sont 4 grands bassins dans un site naturel qui s'étend sur un hectare et demi. On peut nager jusqu'à 110 mètres d'un bord à l'autre, on peut aussi s'amuser pour épater ses copains et copines. Fini les restrictions sanitaires, cette année, la liane qui permet de jouer à Tarzan au dessus de l'eau est de retour. Tout comme le mur d'escalade qui surplombe un des bassins. ll y a aussi les toboggans toujours très prisés. "Nous invitons également des associations a présenter leurs activités" détaille Pierre-Clément Goncalves , le responsable du site "On pourra faire du badminton , du football américain, a partir de ce samedi on va aussi retrouver les baptêmes de plongée en bouteille."

Pierre-Clément Goncalves aux côtés de Denis Thomas, en charge de ce site © Radio France - Olivier Estran

Tarifs inchangés

Les tarifs d'entrée ne changent pas: 4 euros pour les moins de 15 ans, 6 euros pour les adultes et c'est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. On peut venir passer la journée ici, il y a un snack pour se restaurer, et on peut pique-niquer sur les vastes pelouses. Attention, la consommation d'alcool est interdite.

"L'an dernier nous avons fait 30.000 entrées en dépit d'une météo pas top et de l'exigence du pass sanitaire" détaille Pierre-Clément Goncalves. "Cet été, nous espérons bien retrouver une fréquentation comme celle de 2019 avec 40.000 visiteurs." Le site est limitée à 1.000 personnes en même temps. Le nombre de places disponibles est affiché sur le site de Beaune Côté Plage et ses réseaux sociaux.

On se jette à l'eau ? © Radio France - Olivier Estran