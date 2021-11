C'est parti pour les Féeries de Noël à Dijon

On se serait cru le soir du 24 décembre. Des centaines de personnes amassées place de la Libération devant la mairie de Dijon pour voir s'illuminer, le sapin de Noël géant, les rues et les façades des bâtiments.

Incontournable, le sapin de Noël géant de dix huit mètres de hauteur composé d'une structure métallique accueille 361 conifères Nordmann issus du Parc Naturel Régional du Morvan.

Des échassiers accompagnés du Père Noël ont déambulé sur la rue de la Liberté © Radio France - Stéphane Parry

Jusqu'à la fin des vacances scolaires, les dijonnais et les touristes pourront profiter des spectacles de rue et des déambulations, rue de la Liberté, place du Théâtre, ou encore place de la République, mais aussi place des Cordeliers où un nounours géant illuminé a été installé pour le plus grand bonheur des enfants.

Le nounours géant illuminé installé place des Cordeliers à Dijon © Radio France - Stéphane Parry

Sans oublier le marché de Noël avec ses vingt neuf chalets qui s'étend de la place Darcy jusqu'à la place de la Libération. De quoi passer de bonnes fêtes à Dijon.