La maire de Paris Anne Hidalgo a inauguré Paris Plages ce samedi matin. Transats et activités zen s'installent sur les bords de Seine et autour du bassin de la Villette pour 2 mois.

Paris, France

800 transats, 500 parasols et... 52 palmiers. Les Parisiens aussi vont pouvoir profiter de l'été et prendre un peu le frais avec l'ouverture de Paris Plage pendant 2 mois. Il y a deux sites : le parc Rives de Seine et le bassin de la Villette. 30 animations sportives ou culturelles sont programmées. Ça va du babyfoot à la gym suédoise en passant par de la tyrolienne, du yoga ou de l'archéologie...

Un incontournable des étés parisiens

Plusieurs points fraîcheur sont également installés, avec des bancs refroidissants ou des brumisateurs. Paris Plages a été créé en 2002 et c'est depuis devenu un incontournable des étés parisiens. Plusieurs millions de personnes y passent chaque année.