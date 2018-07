Brive-la-Gaillarde, France

Brive s'apprête à vivre au rythme de la musique pendant quatre jours. C'est en effet ce vendredi que s'ouvre la 15e édition de Brive Festival, premier événement musical du Limousin. Plus de 30.000 personnes sont attendues, les pieds dans le sable, pour les quatre soirées payantes de concerts organisés dans les jardins de la Guierle.

Dadju, Véronique Sanson puis Vianney sont à l'affiche de cette première soirée, alors que Orelsan, Eddy de Pretto, les Brigitte, Francis Cabrel, Amir, Gauvain Sers ou Shaka Ponk font partie de la programmation.

40 concerts et des groupes locaux à l'affiche du festival off

Mais, à côté de ce festival in, un festival off se tient pour la première fois dans Brive. C'est LA grande nouveauté de cette édition. 40 concerts gratuits sont proposés dans le cadre de ce festival off. Trois bars partenaires du centre-ville (Un singe en hiver, le Café Solo et le Watson) accueilleront quelques uns de ces artistes. Les groupes un peu plus aboutis joueront eux sur la scène Cultura installée au pied du théâtre. Chapitre V, un groupe corrézien d'ethno rock, apprécie l'exposition que cela offre. "Les _artistes du coin_, c'est toujours un peu difficile de nous mettre en avant. Pour nous, c'est une opportunité" avance Julien Boisserie, le batteur. "C'est un métier de plus en plus dur. Quand on est soutenu par les villes ou le département, c'est toujours agréable et ça nous permet de sortir."

"On manquait de lieux pour accueillir des groupes régionaux"

Pourquoi avoir mis sur ce pied ce festival off ? "On était toujours très frustré de ne pas pouvoir accueillir, parfois, des groupes régionaux" répond Stéphane Canarias, le directeur de Festival Production, organisateur de Brive Festival, qui a tout de même accueilli sur la grande scène Trois Cafés Gourmands ou Marjolaine Paitel ces dernières années. "On manquait de lieux pour pouvoir accueillir, et aider au développement, d'autres groupes qui n'étaient peut-être pas encore prêts à passer sur la grande scène." Tout le monde en tire profit continue Julien Boisserie. "Brive Festival est maintenant un rendez-vous assez important. _De pouvoir dire qu'on a joué ici donne du poids à notre cv_." Même la ville, qui sera désormais irradiée en différents lieux par le festival et non plus seulement place de la Guierle, y trouvera son compte. Ces concerts off seront donnés de 12h à 18h tous les jours avant le festival in.

