C'est reparti pour Lille capitale mondiale du design

Le couvent des clarisses à Roubaix accueille l'une des six "maisons POC" de l'événement, des lieux où sont présentés et élaborés des projets de designers

Lille capitale mondiale du design revient en force dans la métropole lilloise. L'événement, mis à l'arrêt forcé par la crise du Covid au printemps, s'est réinventé pour proposer au public une programmation plus concentrée. De nombreuses expositions, conférences, ateliers et autres événements sont programmés dans la métropole lilloise. Une majorité d'événements s'adressent au grand public, quelques-uns seront plutôt pour un public averti.

L'un des projets de designer porte sur la conception d'une boîte de pizza réutilisable. 80 millions de boîtes sont utilisées en France chaque année © Radio France - Odile Senellart

C'est la première fois qu'une ville française est désignée capitale mondiale de la culture, un titre délivré tous les deux ans par la World Design Organization, une association internationale qui promeut le design à travers le monde entier. L'un des objectifs de cette année est de mieux faire connaître le travail des designers auprès du grand public mais aussi de faire avancer des projets. C'est le cas de la boîte à pizza réutilisable sur laquelle travaillent Aurélie Prevost et Christophe Guérin. leur boîte est présentée au Couvent des Clarisses à Roubaix dans le cadre d'une exposition consacrée à l'économie circulaire. Ils sont partis du constat que 80 millions de boîtes à pizza sont utilisées chaque année en France. Et ils en appellent au public pour donner son avis sur le projet.

Parmi les projets présentés, ces briques réalisées à partir de papier usagé © Radio France - Odile Senellart

L'événement présente quatre expositions majeures, au Tri Postal et à la Gare Saint-Sauveur à Lille, ainsi que six maisons POC, pour "proof of concept", autrement dit des innovations qui se sont faites ou qui vont être faites avec des designers. Au sein de chacune de ces maisons POC, des projets de designers sont présentés et regroupés par thème: l'économie circulaire, la ville collaborative, l'habitat, la mobilité, le soin.

"Le design, ça rend la vie plus facile, plus pratique, plus agréable."

Ces thèmes peuvent paraître un peu conceptuels mais ils traient en réalité de notre vie quotidienne, comme l'explique Denis Tersen, le directeur général de Lille Métropole 2020, Capitale mondiale du design: "Le design, ça rend la vie plus facile, plus pratique, plus agréable." Et il donne un exemple: "L'origine de la tente qu'on déplie en deux secondes, ce sont bien des designers qui ont travaillé avec des ingénieurs pour élaborer le produit." Il donne aussi l'exemple d'une entreprise lilloise spécialisée dans les logiciels de sons et de karaoké. Avec l'aide d'un designer, elle a conçu un modèle de karaoké pour les Ehpad avec la problématique de faire participer un public senior. Il fallait mettre au point un produit plus adapté, avec des textes plus gros, un débit de paroles plus lent. Eh bien cela s'est fait avec un designer.'

Le budget de l'événement est de 9 millions d'euros, financé à hauteur de plus de 5 millions et demi d'euros par la MEL, la Métropole Européennes de Lille. L'événement est également financé par le conseil régional des Hauts de France, par le ministère de la culture et par des mécènes.

Tout le programme de Lille Capitale Mondiale du Design: www.designiscapital.com