C'est reparti pour une nouvelle saison des Bistrots d'hiver

C'est le rendez-vous incontournable des hivers creusois. De début janvier jusqu'à la fin mars, les Bistrots d'hiver déroulent leur programme. La formule est inchangée depuis 21 ans, on change de commune et d'auberge chaque dimanche pour partager un apéro tchatche, un repas et un concert.

Département Creuse, France

Les Bistrots d'hiver reprennent du service ! Le top départ de la 21e édition sera donné ce dimanche à Reterre. C'est le premier rendez-vous d'une série de quinze qui va nous mener jusqu'au 29 mars. Jean-François Pressicaud est le co-président de l'association Pays'Sage, qui organise la manifestation. Il était ce vendredi matin l'invité de France Bleu Creuse. Retrouver son interview en vidéo ici.

Un rendez-vous incontournable depuis 1999

"Ce qui fait le succès des Bistrots d'hiver explique Jean-François Pressicaud, c'est l'équilibre entre les différents plaisirs que procure la journée, plaisir de l'information et de la réflexion avec l'apéro tchatche, plaisir gastronomique et de la convivialité au moment du repas et enfin plaisir artistique avec le concert." Et au fil du temps, les bistrots d'hiver ont su fidéliser leur public à ces 3 temps forts de la journée. "Au début on avait 40% des gens qui déjeunaient, qui venaient aussi aux apéros tchatches. Aujourd'hui c'est plus de la moitié."

15 dates pour cette édition 2020

"Il faut savoir se limiter en fonction de nos possibilités, de nos bénévoles qui ne sont pas en nombre illimité, de nos salariés qui sont sur le pont pour préparer la saison et qui se mobilisent encore chaque dimanche pour veiller au bon déroulement des manifestations". Dans ces conditions, reconnait Jean-François Pressicaud, c'est difficile de proposer plus. Cette année les Bistrots d'hiver se déroulent du 12 janvier au 29 mars avec 15 rendez-vous. Retrouver le programme complet ici.