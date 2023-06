"C'est super de pouvoir discuter avec les viticulteurs" : à Bordeaux fête le vin, la jeunesse au rendez-vous

Dans un contexte de crise du bordelais, mais aussi de pertes liées aux conditions climatiques, les viticulteurs girondins doivent faire face à un autre défi : redonner le goût du vin aux plus jeunes. Alors qu'une étude de l'institut Kantar pour RTL montre que la consommation des 18-35 ans a chuté de 7% en 10 ans, beaucoup de jeunes ont écumé les différents stands du festival, ce samedi 24 juin.

"Les nouvelles générations s'intéressent à nos différentes appellations"

Malgré la chaleur de plomb qui frappe Bordeaux ce week-end, les visiteurs ne manquent pas à l'appel. Des familles, des touristes, des seniors, et beaucoup de jeunes. Pour Agnès Jouglet-Sueur, trésorière du syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux supérieur, le rôle du festival est aussi de leur faire découvrir le vignoble : "Une manifestation comme celle-ci s'y prête aussi, avec la musique qui va venir accompagner les dégustations, ça attire un public un peu plus jeune". Et cet intérêt grandissant, elle le ressent : "Les nouvelles générations s'intéressent à nos différentes appellations, je trouve ça très intéressant. On peut leur proposer tellement de diversité que chacun peut trouver quelque chose qui lui convient" explique-t-elle.

Pour Valérie Moulin, viticultrice dans la commune de Montussan, c'est une question de tradition : "Ils ont aussi eu une éducation familiale qui joue. Les parents ou les grands-parents ont bu du Bordeaux, et donc les enfants viennent". Fort d'une grande richesse, le vignoble s'adapte aussi aux goûts de la nouvelle génération, jugés différents par Elodie Fazembat. Elle travaille au domaine du Château du Haut-Pradot dans l'entre-deux-mers : "Ils cherchent des vins beaucoup plus légers, faciles à boire, avec des idées d'associations".

"C'est super de pouvoir discuter avec les viticulteurs"

Parmi ces jeunes qui ont décidé de se rendre au festival, Hugo, 24 ans, verre de crémant de Bordeaux à la main : "C'est super de pouvoir discuter avec les viticulteurs ! C'est sympa de discuter réellement du produit qu'il crée".

D'autres ont fait beaucoup de kilomètres pour pouvoir goûter aux vins de Bordeaux, à l'instar de Vincent, qui habite à Wolfsburg en Allemagne : "Les gens aux stands nous donnent des recommandations et des explications, donc c'est vraiment chouette". Son amie Saskia approuve : "Quand je pense au vin français, je pense forcément au vin de Bordeaux. Je suis contente d'être là et de pouvoir en goûter plusieurs. Là, je bois le meilleur rouge de ma vie !".