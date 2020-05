"C'est toujours mieux que rien" : réactions d'intermittents tourangeaux aux annonces pour la culture

Ces annonces étaient très attendues dans un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire, et qui fait vivre 1 million 300 000 personnes en France. Le monde de la culture vit en effet de plein fouet les annulations de spectacles, concerts et autres festivals depuis la mi-mars et pour encore de nombreuses semaines. Emmanuel Macron a donc répondu à quelques-unes de ses demandes ce mercredi, et dévoilé plusieurs mesures pour le soutenir.

Une année blanche pour les intermittents du spectacle

Principale annonce du chef de l’Etat, celle en faveur des intermittents du spectacle. Pour eux qui ne pourront sans doute pas faire leurs fameuses 507 heures en 12 mois, condition sine qua non pour pouvoir bénéficier de l’assurance chômage,une année blanche va être instaurée. En clair, leurs droits à l’assurance chômage vont être prolongés de 12 mois, jusqu’en août 2021.

On va pas cracher dans la soupe, mais ça va être compliqué - Rodolphe Couthouis, comédien

Une mesure qui va dans le bon sens pour Rodolphe Couthouis, comédien à Tours, et qui a déjà perdu une vingtaine de contrats. Mais une mesure qui ne suffira peut-être pas selon lui. Tout ce qui ne sera pas fait cette année ne pourra pas forcément l’être l’an prochain. "Ça va arriver très vite car les festivals sont annulés, ensuite on va rentrer dans la période d'hiver, où il nous restera comme lieu d'expression que les salles ou les plateaux de tournage pour ceux qui ont la chance de faire de la télé ou du cinéma, on va rentrer dans une période où on ne pourra pas proposer nos spectacles, puis on va arriver au printemps. L'année sera écoulée aux deux tiers. Donc il nous restera quatre, cinq mois pour faire nos 507 heures, ça va être short. Alors c'est toujours mieux que rien, on va pas non plus cracher dans la soupe, mais ça va être compliqué".

On peut ouvrir une école mais on ne peut pas permettre à un festival d'exister - Rodolphe Couthouis

Selon Rodolphe Couthouis, on pourrait aussi permettre aux artistes de recommencer à vivre, un peu, de leur métier. Au lieu de laisser fermés salles de spectacles, concerts et cinémas. "Quand on ouvre des écoles, qu'on permet aux gens de prendre le RER, les transports en commun et qu'on voit tous qu'on ne peut pas respecter la distanciation sociale, il y a plein de choses qui sont contradictoires. On peut ouvrir le métro mais on peut pas ouvrir un cinéma, on peut ouvrir une école mais on ne peut pas permettre à un festival d'exister, en sachant que si c'est un festival en plein air, on peut quand même respecter certaines distances".

Ça nous semble raisonnable dans un premier temps - Didier Mugica, du Syndicat Français des Artistes

Pour Didier Mugica, artiste de cirque, et membre du Syndicat Français des Artistes, une branche de la CGT-Spectacle, ce genre d'annonces, c'était "un minimum". Même s'il reste encore beaucoup de questions à trancher selon lui, comme les congés maladie, maternité, et puis aussi celle concernant les nouveaux entrants dans le régime de l'intermittence. Lui parle quand même d'une "bonne réponse". "Ça nous semble raisonnable dans un premier temps".

Autres annonces faites ce mercredi par Emmanuel Macron, la création d'un fonds d'indemnisation pour les tournages annulés et dans l'incapacité de reprendre. Certains tournages pourraient eux reprendre "au cas par cas" après fin mai. Un "fonds festival" devrait aussi être créé, alors que les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits jusqu’à fin août.