"C'est toute ma jeunesse !", le bal musette reprend du rythme en Sarthe

Quelques notes pianotées, et la mélodie du piano à bretelle entraîne toute la salle des fêtes de Mulsanne dans une vaste farandole de danses de couple pour cette 39e édition du festival national d'accordéons. Plus de 500 personnes sont présentes, devant la scène où une vingtaine d'accordéonistes se succèdent, accompagnés par un orchestre.

"C'est la folie, on a refusé du monde !"

Une main à l'épaule, l'autre à la taille, Françoise et Gérard, venus de la Flèche, ont révisé avant de venir : "On regarde tous les jours "1, 2, 3 musette à la télévision, puis à la maison, tous les deux, on danse, autour de la table." A l'opposé de la piste, où les couples, tout endimanché, tournent et tournent jusqu'à reprendre leur souffle, comme Monique. "C'est toute notre jeunesse", sourit la retraitée, robe de soirée à la taille, c'était notre seul loisir qui occupait notre dimanche après-midi

L'instrument enchaîne ainsi sa palette musicale, du slow, en passant par du tango ou de la valse, jusqu'à "I Will Survive", de Gloria Gaynor. "Vous avez la mélodie à la main droite et l'accompagnement à la main gauche", résume Alain, accordéoniste, venu du secteur d'Alençon, je joue beaucoup de musettes. Au début des années 1900, les gens dansaient avec l'accordéon."

Mais le genre est loin d'être tombé dans les oubliettes. Le bal musette rencontre de plus en plus de succès depuis la fin du Covid-19. "C'est la folie, les gens ont envie de sortir. Il y a une dynamique qui est en train de se créer", se félicite Daniel Pichon, l'organisateur. Il s'attend déjà à une très forte affluence l'année prochaine, quand l'événement célébrera ses 40 ans d'existence.