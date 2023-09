"C'est toute mon enfance", la dessinatrice de Tom-Tom et Nana au festival de la BD de Château-Gontier

Jeunes et moins jeunes sont venus rencontrer Bernadette Després, la dessinatrice de Tom-Tom et Nana aux Ursulines de Château-Gontier

Si l'on dit Bernadette Després cela ne vous parle peut-être pas, mais les noms de Tom-Tom et de Nana eux peuvent faire remonter des souvenirs. Les personnages nés du crayons de Bernadette Després se sont imposés comme des figures de la BD au fil des années avec la publication de leurs aventures dans le magazine J'aime Lire.

"C'est super de pouvoir partager ça avec les enfants"

La venue de Bernadette Després en Mayenne est l'occasion pour certains adultes de se replonger dans leurs souvenirs d'enfance aux côtés de leurs propres bambins. C'est le cas de Mathieu, venu avec son fils de 10 ans et certains de ses copains pour rencontrer la dessinatrice de Tom-Tom et Nana: "C'est vraiment super moi ça me rappelle J'aime Lire, quand j'ai appris à lire et mon fils lit aussi la même chose aujourd'hui! C'est super de pouvoir partager ça avec les enfants." La rencontre avec Bernadette Després restera aussi dans sa mémoire: "Elle est géniale, elle a toujours la même énergie le même sourire à raconter des histoires de Tom-Tom et Nana"

Une rencontre qui est même émouvante pour certains. Marion avec deux albums sous le bras attend dans la file et arbore déjà un grand sourire; "je les ai dévorés quand j'étais petite fille, j'avoue que j'ai encore du plaisir à les lire aujourd'hui. Et ça me procurait des moments de bonheur quand parfois j'étais un peu tristoune donc c'est émouvant de rencontre la dessinatrice."

"Je réponds à tous les messages qu'on m'envoie"

Bernadette Després apprécie ce contact avec les lecteurs ou anciens lecteurs. "Certains cherches mon nom sur internet, ils trouve mon mail et ils m'envoient des messages et ça me plaît beaucoup. Je répond à tous les messages qu'on m'envoie." La dessinatrice de 82 ans prend toujours autant de plaisir à dessiner ses deux petits héros et profite des dédicaces pour offrir des petits dessins.

Bernadette Després est encore présente au festival de la BD de Château-Gontier ce dimanche 1er octobre!