"C'est très dépaysant" : K-Beach, la plage urbaine de Kehl, a ouvert ses portes

L'esprit de Kehl plage, Patricia Grass l'a bien compris : "le programme c'est boire, manger, bronzer, farniente. Vacances ! En Alsace il fait super beau, donc on en profite. Quel bonheur, quel plaisir, c'est le bon endroit pour lâcher prise". Le K-Beach, ouvert depuis le 18 mai , c'était un arrêt idéal après une balade à vélo pour l'alsacienne et son partenaire, Vincent Haas, tous les deux la cinquantaine : "Ca relaxe, ça détend. On a presque tout, à part la mer et le bruit des vagues mais bon, on peut l'imaginer et voyager en même temps".

Si l'on voit le Rhin depuis Kehl plage, impossible de s'y baigner. Donc en attendant la fin des travaux de construction de la piscine, ce qui se rapproche le plus de la mer, c'est une petite pataugeoire pour enfants à côté de laquelle se sont installés Anthony et sa famille, en visite depuis Bruxelles. "C'est beau comme endroit, il y a de la nourriture, des boissons une petite piscine même si elle n'est pas très profonde... Il y a quelques palmiers et du sable, ça donne l'impression d'être à la plage, c'est sympa...", lâche l'adolescent de 13 ans. Olga, sa mère, acquiesce : "ce qui est super aussi, c'est qu'il y a de l'espace, ce n'est pas encore trop plein. On peut prendre un petit cocktail en regardant les enfants s'amuser !", lâche-t-elle en riant.

Une centaine de palmiers ont été disposés sur le site pour décorer et "dépayser". © Radio France - Paola Guzzo

Des DJ sets le weekend et les jours fériés

"La seule chose qui me rappelle que je suis en Allemagne c'est la consigne, quand on prend une boisson", renchérit Ségolène, 37 ans, habitante de Kehl, "c'est très dépaysant". L'accès est gratuit, mais pas le parking, 2 euros, ni les consommations, nourriture et boisson. Sweat sur les épaules, Sabri sirote un cocktail. Il n'avait pas vraiment prévu les 27 degrés ni l'ambiance très familiale de ce dimanche midi : "j'aurais préféré une ambiance plus jeune, de mon âge, avec une musique plus "ambiancée" on va dire, mais ça va, je ne me plains pas, c'est calme".

Ce qu'il ne sait pas, c'est que le K-Beach se transforme le soir, selon Eddy Mero, responsable du lieu : "Les weekends surtout mais aussi les jours fériés, on prévoit des soirées à thème et il y a un DJ qui mix pendant la soirée". Ouvert pour la dernière fois en 2014, le terrain avait ensuite été utilisé pour la construction du pont de l'Europe, puis fermé pendant l'épidémie de Covid-19, mais il l'assure, "il ouvriront désormais tous les ans". Si le temps le permet, K-Beach accueillera des visiteurs jusqu'à fin septembre. Le site est accessible en tramway, à l'arrêt "Kehl Bahnhof". Il est ouvert de 11h à minuit.

