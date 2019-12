VIDÉOS - "C'est très éclectique, c'est ce qui me plaît" : Zaz présente la programmation du Crussol Festival

Saint-Péray, France

"C'est très éclectique, c'est ce qui me plait. Il y en aura pour tous les goûts, pour tout le monde. Je suis assez fière de ce qu'on a réussi à faire comme programmation", a confié Zaz sur France Bleu Drôme Ardèche ce jeudi. La chanteuse nous présente les six premiers noms à l'affiche du Crussol Festival, qu'elle a créé. La 4ème édition aura lieu les 10 et 11 juillet 2020, toujours sur le site du château de Crussol, à Saint-Péray. "Bien sûr, il y a toujours des copains mais je travaille avec une personne qui me propose aussi des groupes pour que ce soit éclectique."

Tryo : "Avec leurs valeurs, ils sont parfait pour Crussol"

Le groupe de chanson française Tryo est en tête d'affiche du Crussol Festival. "Tryo, ils expriment les mêmes valeurs que moi", se réjouit Zaz. "On s'est rencontrés sur une tournée pour le Mouvement Colibri au Maroc. On a fait des concerts pour ramener de l'argent pour l'association et on a sympathisé. Je leur ai demandé de venir car ils sont parfaits pour Crussol : avec les valeurs, avec le village citoyen, avec les associations... Et ils ont tout de suite dit oui ! C'est cool qu'ils soient là."

Dionysos : "C'est l'enfant du pays"

À l'affiche également, le groupe valentinois Dionysos. Mathias Malzieu, le leader, "c'est l'enfant du pays", résume Zaz. "Je ne le connais pas personnellement mais c'est une bête de scène donc ce sera parfait, ce sera festif !"

Delgrès : "Mon gros coup de cœur"

Saint-Péray accueillera aussi Delgrès, un trio de hard blues créole. "C'est mon gros coup de cœur, assure Zaz. Je veux les voir, je trouve ça énorme. J'aime le groove, j'aime le blues, j'aime le rock. Il me tarde de les voir sur scène."

Les Frangines : "Elles vont faire du bien"

Les Frangines seront aussi sur la scène du Crussol Festival en juillet prochain. Un groupe formé par Jacinthe et Anne qui, contrairement à leur nom, ne sont pas sœurs mais amies de longue date. "C'est un peu le coup de cœur de tout le monde ces temps-ci, reconnaît Zaz. Donc elles vont faire du bien, elles seront parfaites !"

Naâman : "Il a une énergie folle en concert"

Le reggaeman français Naâman se produira également au Crussol Festival. "Je ne le connaissais mais j'ai trouvé que sur scène, c'est extraordinaire. Il dégage une énergie, il a quelque chose de très engageant, de très positif. Il a une énergie folle en concert", assure Zaz.

Suzane : "Elle défonce"

La chanteuse Suzane sera sur la scène au pied du château de Crussol le vendredi soir. "On m'a fait découvrir, je ne connaissais pas très bien et sur scène, elle défonce, s'exclame Zaz. Elle va apporter une touche fraîche, quelque chose de différent de tous les autres groupes".

Le Crussol Festival toujours en recherche de partenaires

Zaz profite de la présentation de la programmation du Crussol Festival pour rappeler qu'il a encore été difficile de boucler le budget cette année. "On est toujours en recherche de partenariat parce que c'est encore très très dur. Je me réengage et je vais encore mettre la main à la patte mais on a encore besoin de beaucoup de partenaires, rappelle-t-elle. Parce que c'est très cher un festival, on fait quelque chose qui est éthique, avec un village gratuit, et ça coûte cher. Mais on aurait encore besoin d'aide !"