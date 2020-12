"C'est un crève-coeur" : ce musicien du Cher manifeste à Paris contre la fermeture des lieux culturels

En compagnie de collègues musiciens du Cher, mais également de gérants de restaurants et salle de spectacle, Thibaud Dumaine se rend à Paris pour une manifestation. Le rassemblement statique aura lieu sur l'esplanade des Invalides, ce lundi à 13 heures. Elle doit réunir de nombreux corps de métiers, bien au delà du monde de la culture : tourisme, hôtellerie, restauration, métiers de bouche, discothèques ...

Thibaud Dumaine souffre déjà depuis de long mois de la fermeture des restaurants, bars, salles de spectacle dans lesquels il a l'habitude de se produire. "Je perds entre 600 et 700 euros par mois." Le report de la réouverture des lieux culturels annoncé par le Premier ministre n'arrange rien à sa situation. L'incertitude force ses employeurs à annuler les représentations prévues depuis des mois. "J'ai reçu un appel il y a quelques jours d'un de nos employeurs pour une prestation qu'on devait faire au mois de janvier prochain. Nous devions être huit : chanteurs ,musiciens et techniciens."

A sa colère de ne pouvoir exercer son métier, s'ajoute l'incompréhension vis-à-vis de la possibilité pour les grandes surfaces culturelles d'ouvrir. "(...) dans un magasin culturel grand public à Bourges, il y avait des centaines de personnes les unes à côté des autres ! Personne ne comprend plus rien entre les ordres, les contrordres, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Ça ne peut plus continuer." Une situation qu'il ne peut qualifier de "deux poids deux mesures".

Des solutions pour rouvrir les salles de concert

Le but de cette manifestation, c'est de se faire entendre. Mais Thibaud Dumaine insiste : il ne vient pas les mains vides. Il affirme pouvoir proposer des solutions "inventives" pour permettre la réouverture des scènes où il se produit, en toute sécurité. "Les rollups (écrans flexibles) transparent en plexiglas qui sont à la fois pratiques et esthétiques, qui créent une zone de protection contre les protections. On utilise de masques de protection spécialement adaptés pour le chant", énumère-t-il. Autant d'outils qu'il compte présenter aux présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat et aux parlementaires.

Organisation bouleversée

La crise du Covid l'a également forcé a réinventer sa façon de travailler et de s'organiser. "On a complètement réadapté nos répertoires, avec des formules plus réduites sur scène". Des décisions souvent difficiles à prendre. "Ça a été de vrais crève-coeurs parce qu'il a fallu limiter le nombre de musiciens et de techniciens donc on se retrouve, en trio en duo. Il m'est même arrivé de jouer en solo", déplore le chanteur.

Pour espérer avancer, Thibaud Dumaine revoit son planning :"Plusieurs mois voire années à l'avance, on essaie d'organiser notre calendrier pour jouer dans les départements qui sont le moins touchés par la Covid. On s'infirme de la situation sanitaire sur place pour éviter les zones les plus à risque"