"C'est un déchirement" : saison d'été annulée pour le Théâtre du Peuple de Bussang dans les Vosges

La saison d'été 2020 était prévue du 1er août au 5 septembre. Elle est finalement annulée. Décision annoncée ce vendredi dans un communiqué, signé par le président de l'association ainsi que le directeur du Théâtre du Peuple-Maurice Pottecher.

Une première depuis 75 ans

"Cette annulation s'avère hélas incontournable, et s'ajoute à la longue liste noire de tous les spectacles et festivals annulés ce printemps et cet été," lit-on dans le communiqué.

Véritable institution de la culture et de la fête à Bussang dans les Vosges, le Théâtre du Peuple restera donc fermé cet été : une première depuis 75 ans.

C'est la première fois depuis la Deuxième guerre mondiale que le Théâtre du Peuple n'ouvrira ni ses portes de bois ni son fameux fond de scène aux spectateurs. C'est un déchirement.

Le programme de cet été (Hamlet de Shakespeare et Hamlet-Machine de Heiner Müller) est reporté à l'été 2022, l'été 2021 étant déjà programmé.

Intermittents du spectacle

"L’urgence est à présent d’éviter absolument la précarité des salariés intermittents et saisonniers, poursuit le communiqué. Et pour ce faire, nous en appelons à la responsabilité de l‘État (propriétaire du Théâtre du Peuple) mais aussi aux Collectivités partenaires, afin de nous accompagner au mieux pour trouver les meilleures solutions pour eux et pour l'avenir de notre Théâtre, dont l'économie demeure si fragile."