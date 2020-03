Pax Cotentina : "un livre où l'on meurt beaucoup, où il pleut beaucoup. Un livre pour les crachineux."

Rodolphe Geisler est né à Cherbourg. Ancien journaliste au Figaro, il est rentré en Normandie en 2018. Un retour aux sources qui lui a inspiré ce roman noir Pax Cotentina

l'histoire amène les personnages où ils n'auraient pas dû aller

On y trouve Pauline 30 ans, qui essaie de vivre de son salon de massage. Elle croise un jeune camarade de lycée qui enchaîne les petits boulots. L'intrigue les amène à rencontrer un commissaire de police par intérim veuf et bougon. Pour s'épater les uns les autres, ils enquêtent sur une affaire de noyés dans le port de Cherbourg.

L'histoire les amène là où ils n'auraient pas dû aller... jusqu'à des soirées spéciales au cap de La Hague dans lesquelles "on ne fait pas que boire du champagne "

La fin n'est pas une happy end, on meurt beaucoup dans ce livre, il pleut beaucoup aussi. C'est un livre pour des crachineux

Cherville-sur-mer, un air assumé de Cherbourg

L'intrigue se déroule Cherville-sur-mer, qui ressemble étrangement à Cherbourg. Un endroit romanesque, avec " ses quais, son ambiance portuaire, ses personnages de bar", qui se prêtait à l'écriture du polar détaille Rodolphe Geisler. "Personne n'est dupe et tout le monde reconnaîtra un un certain nombre d'endroits et ça peut devenir un jeu de piste ; au lieu d'avoir la rue tour carrée, vous aurez la rue du grand donjon. Tout se prêtait au décor d'un polar et personne ne le prendra pour une caricature grossière."

Des anti-héros, la pluie en 4e personnage...un "livre pour les crachineux " donc mais aussi une déclaration d'amour à la terre où il est né

C'est un réquisitoire amoureux de cette terre du bout du monde. Je suis sans concession par rapport au caractère insulaire, mais je suis né ici, je fais partie du territoire et on ne critique que ce qu'on aime

Rodolphe Geisler sera en dédicace

- le 7 mars de 10h à 13h à la librairie Ryst à Cherbourg

- le 12 avril au salon du livre de Barfleur

- le 17 avril au centre culturel Leclerc de 13h30 à 18h

* "Pax Cotentina" aux éditions laGronde au prix de 15 euros