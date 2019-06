C'est un milliardaire collectionneur d'art américain qui a acheté le Caravage

Toulouse, France

C'est un riche collectionneur d'art et gestionnaire de fonds américain, Tomilson Hill, qui vient d'acheter le tableau "Judith et Holopherme" attribuée au peintre Le Caravage. D'après le New-York Times, la toile a été vendue pour au moins 110 millions de dollars, soit 96 millions d'euros. L'oeuvre d'art avait été estimée à "100 à 150 millions d'euros" par la maison Labarbe.

Au moins 110 millions d'euros

La toile attribuée au Caravage devait être mis en vente jeudi à Toulouse. La vente aux enchères a été annulée. Le tableau va finalement traverser l'Atlantique et être prochainement restauré puis exposé dans un grand musée. Son nouveau propriétaire est en effet proche du Metropolitan Museum of Art, où il siège au conseil d'administration. Le tableau, "Judith et Holopherne" pourrait, selon le New-York Times, y être exposé. La toile pourrait également être prêtée à la National Gallery of Art de Washington ou au Musée Paul Getty de Los Angeles.