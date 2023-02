"C'est un peu angoissant" : l'écrivain normand Michel Bussi se confie peu avant la sortie de sa série télé

500 spectateurs réunis ce mercredi à l'avant-première de la série originale co-écrite par Michel Bussi au cinéma l'Omnia de Rouen, tous conquis par le nouveau défi de l'écrivain rouennais, né à Louviers : sa première série télévisée sort lundi sur France 2. Six mini épisodes de l'Ile prisonnière, diffusés sur la chaîne, une création originale de l'écrivain. Il travaille dessus depuis trente ans. Le pitch de la série, une petite île au large de la Bretagne, et une sorte de commando armé qui débarque et confine tous les habitants dans l'école du village.

France Bleu Normandie : Certains de vos romans sont déjà sortis au cinéma ou à la télévision. C'est votre première série télé, première création originale. Elle sort lundi. Quel est votre état d'esprit ?

Michel Bussi : C'est un peu angoissant parce que quand on sort un livre, tout ne se joue pas tout de suite. Les livres peuvent vivre comme ça pendant des semaines, des mois, voire des années. Une série, on dit toujours que ça se joue sur l'audimat du soir et les résultats tombent dès le lendemain. Il y a quelque chose comme ça, un suspense qui monte. Donc on espère que les spectateurs seront au rendez vous lundi soir.

C'est un scénario très particulier. Vous avez apporté au scénariste roannais Christian Clères une ébauche et vous avez complété ensemble ?

C'est une vieille idée que j'avais : j'ai proposé le scénario de l'Ile Prisonnière à France 2 avec un producteur, France 2 a accepté, et la production m'a proposé de travailler avec Christian Clères. Cela tombait bien, puisqu'on était tous les deux rouennais et qu'on se connaissait déjà.

On est partis sur une coécriture, moi apportant cette idée de départ, avec les personnages principaux, Christian apportant toute une chair, c'est-à-dire toute la psychologie plus fine des personnages. On a écrit en mode ping-pong pendant un an à peu près, c'était la première fois que je faisais ça. Christian m'a aussi apporté toute son expérience de l'écriture télévisuelle ou audiovisuelle. C'est un travail de longue haleine, comme tout ce qui demande un effort. Quand on voit les images, quand on voit les acteurs interpréter, quand on voit toute une équipe de 50 personnes tourner les images qu'on a imaginées, et bien évidemment, on a la récompense.

On vous connaît surtout comme romancier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans ?

C'est une envie très ancienne. Moi, cette idée de "l'île prisonnière", j'en avais déjà à beaucoup de producteurs qui me sollicitaient. Cette histoire d'un petit village isolé, pris en otage par des mystérieux activistes mystérieux commando, ça n'était pas un roman, c'est une série, c'est quelque chose de visuel, c'est une série d'actions, une série familiale d'action. J'ai comme ça dans ma tête des sortes de colonnes. Il y a une colonne roman qui est assez assez longue, il y a une colonne de films ou séries TV.

Il y a également une colonne bande dessinée qui existe puisque je suis en train de développer avec Fred Duval, un projet de BD qui s'appelle Avril, une histoire de cape et d'épée pendant la Renaissance. Pour moi, ce ne pouvait être qu'une bande dessinée.

Alors justement, on va la voir cette minisérie sur France 2, elle se passe sur une île en Bretagne. Est ce qu'on y verra un peu de Normandie ?

On ne va pas avoir de Normandie, ça n'a pas du tout été tourné chez nous. J'aurais bien aimé, mais on manque un peu d'île. Plaisanterie mise à part, c'était très agréable de tourner dans des paysages bretons qui sont magnifiques. On a eu une chance absolue avec la météo. On a eu énormément de signaux verts quand on a tourné cette série. Mais oui, j'adorerais évidemment tourner en Normandie.

L'avant-première de l'Ile Prisonnière à l'Omnia de Rouen. © Radio France - Théophile Pedrola

Vous êtes très impliqué dans les combats locaux. Vous soutenez la candidature de Rouen comme capitale européenne de la culture. Pourquoi ?

J'ai été sollicité très tôt, j'ai probablement été un des premiers à être au courant de cette candidature. J'ai dit oui, à condition que ce soit une candidature de culture populaire, que ce soit une grande fête dans l'agglomération, qui réunit toutes les communes, les Deux-Rives.

C'est joli de mettre en avant la culture qui s'ouvre avec ce double visage : un visage magnifique avec évidemment son centre ville style Renaissance, un des plus beaux de France et d'un autre côté, une ville industrielle, populaire, où on allait fermer des usines. On a des grands ensembles plus que dans d'autres villes comparables. Travailler une candidature dans ce mélange-là, je trouve que c'est intéressant. Donc j'espère qu'on gagnera et que ce sera un joli tremplin pour Rouen.

Rouen où va se tenir aussi l'Armada 2023. Vous en êtes le parrain ? Vous avez lancé le concours de nouvelles ouvert à tous à cette occasion. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est une histoire de transmission ?

Beaucoup de collèges et de lycées vont travailler sur l'Armada, c'est donc un évènement qui va rester dans leurs souvenirs. Ca va rester dans la tête de tous les Normands. J'espère qu'on pourra les exposer, les lire, les publier. Ensuite, on a sélectionné dix troupes qui sont des troupes de théâtre, des troupes de musique, de chant, de chorale, de danse. Ce sont des troupes assez connues sur Rouen. Je suis vraiment ravi qu'elles puissent participer à cet événement en produisant des spectacles inédits sur les quais de Rouen, dans les villes limitrophes. Les spectateurs vont être ravis de les découvrir. Ce sera une vitrine pour eux et ça va permettre de donner un côté un peu plus festif à cette ville de Rouen.

