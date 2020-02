VIDEO. "C'est un peu comme un puzzle" : une nouvelle charpente pour l'église de La Souterraine en Creuse

En haut de l'échafaudage, cinq ouvriers s'affairent depuis quelques jours. Ils sont chargés de monter la charpente du clocher de l'église de La Souterraine (Creuse). Très abîmée, elle a été démontée minutieusement cet automne. Chaque pièce a été rénovée par l'entreprise lorraine Le Bras Frères. Laurent Cathiard, architecte du patrimoine pour l'agence Villeneuve, détaille :

Accroché à un harnais, à 44 mètres de haut, Lucien Monchablon assemble les poutres au début de la flèche. Ce chantier est un savant mélange de neuf et de vieux, explique le charpentier :

Avant de démonter le clocher, on a repéré les bois pourris, et ceux récupérables. C'est du chêne solide, certains ont deux siècles. Certains bois étaient aussi à moitié bons, on les a donc greffés avec du neuf. C'est notre patrimoine, les réutiliser apporte du charme.