Nouveau lieu de rencontres artistiques et culturelles, le "DATA" va voir le jour à Rouen

C'est désormais officiel, la métropole de Rouen va avoir son "tiers lieu" : 8000 m² de bâtiments dédiés aux échanges et la création culturelle. Un projet de plus de 20 millions d'euros qui verra le jour derrière le 108, sur les quais rive gauche à Rouen, dans d'anciens bâtiments.

"C'est officiel", se réjouit Marie-Andrée Malleville, adjointe à la culture à la métropole de Rouen, et c'est un "projet phare culturellement" précise-t-elle. A l'image de la Belle de mai à Marseille ou du Centquatre (104) à Paris, la métropole va avoir son "tiers-lieu", comprenez, un lieu de vie, d'échanges, d'évènements culturels et de pratiques artistiques.

Un projet en gestation depuis 8 ans

A l'origine de ce projet d'envergure, la rencontre entre deux rouennais issus du milieu artistique, Stéphane Maunier et Manuel Chesneau. Leur idée était de créer un lieu ouvert à tous les rouennais pour échanger, découvrir, créer et pratiquer des activités artistiques. Proposé sous le nom de "DATA", le projet avait été repris par plusieurs candidats aux élections municipales à Rouen et figurait dans le programme de l'actuel maire et président de la métropole, Nicolas Mayer-Rossignol.

Un village derrière le siège de la métropole à Rouen

8 ans après donc, le projet est lancé. Le lieu a déjà été trouvé, ce sera sur le triangle Béthencourt, rive gauche, derrière la métropole et près du 106 (salle de musiques actuelles), du 107 (et son centre d'art contemporain) et du futur 105. Une sorte de village autour de 8000 m² de bâtiments déjà existants, aujourd'hui propriété du port, et à haute valeur patrimoniale avec le bâtiment de l'horloge notamment.

L'un des bâtiments du futur "tiers lieu" : le bâtiment de l'horloge © Radio France - Coralie Moreau

Un lieu évolutif que chacun pourra faire vivre

La surface est énorme et elle offre de nombreuses possibilités. A l'étude par exemple, le déménagement de l'école de musique du Kalif, une école de cirque, de chant... mais aussi des lieux d'exposition, de répétition, de création, de la photo, de la vidéo, des ateliers d'artistes.. Certains espaces seront permanents, d'autres temporaires car l'idée est de permettre le renouvellement des projets, professionnels ou amateurs. En plus de ces espaces, 20% de la surface seront occupés par des bars et de la restauration.

Porté par l'association à l'origine du projet, la métropole de Rouen et RNA (Rouen Normandie Aménagement), le tiers lieu va voir le jour sous la forme d'une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Le coût du chantier est estimé à plus de 20 millions avec une ouverture partielle en 2026 et totale en 2028.

Contact de l'association du Data : contact@data-rouen.com