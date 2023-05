"C'est une ambiance familiale", Avallon accueille les championnats de France de fléchettes

Du 5 au 7 mai, les championnats de France de fléchette sur des cibles électroniques se déroulent à Avallon (Yonne) où 250 concurrents de toute la France sont attendus. Au sol, une bande sépare les machines des joueurs. Ces machines électroniques officielles, situées à 2,37 mètres de cette fameuse bande, sont venues de Croatie. Plus d'une cinquantaine de cibles ont été installées ce jeudi dans le gymnase de la Morlande d'Avallon.

À la tête de l'événement, on retrouve Jean-Jacques Pani. "Je me suis entraîné deux à trois fois par semaine". Jean-Jacques a été champion de France par équipe en 2017. Les règles sont simples, il faut passer de 501 points à zéro en solo, duo ou par équipe. Il faut soustraire les points marqués. En fonction des zones touchées, on peut doubler, parfois tripler la mise. Il a découvert ce sport un peu "par hasard" en 2008. "À l'époque, quand j'ai appris qu'il y avait des licences, j'ai beaucoup ri, mais finalement, je me suis pris au jeu. J'ai pris ma licence et aujourd'hui, je suis opérateur pour ces championnats de France."

Jean-Jacques, à gauche, et Daniel, à droite, ont été sacrés champions de France par équipe en 2017. © Radio France - Thomas Vinclair

De championnats de France qualificatifs pour les championnats d'Europe

Les matchs se déroulent en simple, en duo ou par équipe. Lors de ces championnats, Jean-Jacques s'attend à de belles rencontres. "Nous avons de sacrés joueurs. Le niveau est élevé." Il faut dire que les gagnants pourront représenter la France aux prochains championnats d'Europe à Bénidorm en Espagne du 10 au 16 juin. Les compétitions de fléchettes, c'est aussi une belle ambiance. "Ce sport est très populaire aux Pays-Bas et en Angleterre, les ambiances sont incroyables. Ici, c'est familial, mais on s'amuse bien. On a une petite tradition : le gagnant paie un verre au perdant."

Pour l'organisateur, le but est aussi de redonner le goût des fléchettes à beaucoup d'Yconnais, la pratique de ce sport est en baisse ces dernières années. "J'aimerais que certains joueurs qui étaient vraiment bons dans le coin reprennent du service. Avec le Covid, beaucoup ont arrêté." Il espère donc que le retour de la compétition redonne le goût à la compétition de nombreux amateurs de fléchettes.