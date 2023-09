"C'est une belle bête" : Eric Cantona revient tourner en Dordogne dans un quartier de Périgueux

Il n'y a pas un bruit dans la rue Jean Dupuis, à Périgueux. Seul le passage de quelques tondeuses vient perturber le calme quotidien, tant apprécié des habitants du quartier. Alors au mois de janvier, ce fut une transformation lorsque tout une équipe de tournage arriva dans l'imposante maison au numéro 21. Des scènes de la série "Les Anonymes", qui sera diffusée sur M6 ont été filmées ici. Avec comme acteur principal, l'ancien footballeur de Manchester United Eric Cantona. Après ces premières prises de vue, techniciens et comédiens reviennent poursuivre le tournage du mercredi 6 au samedi 9 septembre.

ⓘ Publicité

"Ca fait de l'animation !", sourit Raymonde, les mains enfoncées dans ses gants de jardinage verts. L'habitante vit dans la maison à gauche de celle utilisée comme décor pour la série. Tous les camions techniques, les projecteurs, les écrans géants, le passage incessant des équipes et la fermeture des routes ne l'ont pas dérangé. "Ce sont des jeunes, très polis, très gentils et puis ils ne font pas de bruit", insiste-t-elle.

Voir une star

Le regard malicieux, Raymonde pointe du doigt le balcon de sa terrasse qui surplombe le numéro 21. "Que je le veuille ou non, je vois forcément ce qu'il se passe quand je suis là", confie la retraitée. Même si les scènes tournées en janvier étaient principalement en intérieur, elle a pu voir les acteurs et les coulisses. Mais l'habitante assure : "je suis discrète, je ne me fais pas voir".

Quelques maisons plus loin, un couple d'habitants a pu réellement côtoyer les acteurs, et notamment la star de la série Eric Cantona. Pendant le tournage en janvier, leur maison a été transformée en loge. Dans le salon, le canapé avait laissé place à des tables de maquillage. Les chambres servaient aux acteurs pour se reposer ou apprendre leur texte. "C'est une expérience inédite, on ne vit ça qu'une fois dans sa vie", confirme la femme. Son compagnon ajoute : "Cantona est cool, décontracté. C'est une belle bête mais on a discuté sans problème".

Acteurs de la série

Entre le 6 et le 9 septembre, le quartier va une nouvelle fois être plongé au cœur d'un tournage. Et les habitants participent à leur façon comme Jacques, qui habite ici depuis 45 ans et qui a accepté d'entreposer le matériel technique dans sa cave. Même chose pour Hakim, en haut de la rue qui raconte : "Quand le technicien dit "stop tournage", tout le monde se camoufle. Il ne faut plus bouger et ne plus faire de bruit".

Pour celui qui apprécie Eric Cantona, encore plus en tant qu'acteur que footballeur, c'est un plaisir de le voir dans son quartier. "C'est tellement inconcevable", rigole-t-il. L'habitant n'a pas voulu le déranger en demandant un selfie ou un autographe lorsqu'il sortait de sa voiture pour entrer sur le lieu de tournage. Mais l'équipe de la série a promis que les habitants pourront déjeuner avec eux. L'occasion peut être d'échanger un mot avec l'ancien footballeur.