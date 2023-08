"C'est une belle surprise" : le Festival des Arts de la rue de Strasbourg 2023 ravi touristes et alsaciens

La chorégraphie "canine et jonglée" du collectif curieux a ravit les spectateurs.

L'édition 2023 du Festival des Arts de la rue de Strasbourg a ouvert vendredi et s'étend jusqu'à dimanche soir. C'est l'une des animations incontournables de l' Été à Strasbourg . Des troupes de théâtre de rue, contes burlesques, danse ou cirque se produisent dans les rues de Strasbourg toute la journée en proposant des spectacles autour du thème "(s')inclure". Samedi matin, de nombreux amateurs de ces arts se sont donné rendez-vous au square Louise Weiss.

ⓘ Publicité

Chapeau sur la tête et enfants au premier rang, les spectateurs se sont installés tout autour d'un grand cercle, prêts pour le show. Une fois les précautions données, les deux protagonistes principaux du spectacle ConnexiO créé par le collectif Curieux, entrent en scène. Vladimir Couprie fait du diabolo et des figures avec Alba, son grand chien blanc. Laura et sa famille sont ravis, ils sont venus d'Italie en van : "C'est une belle surprise pour nous. Nous voyageons avec un chien donc... Voir la relation qu'ils ont, c'est très beau !", souffle la mère de famille qui ne connaissait pas le festival.

"C'était magnifique"

Lorsque le spectacle familial se termine Paul, 7 ans et demi, à des étoiles dans les yeux : "Oh c'était magnifique, trop chouette, il a fait plein d'acrobaties !", exprime le petit garçon. Même les plus grands sont convaincus, comme Morgan Saint Pivovar qui fait le FARSe chaque année : "Il y avait un final attendu mais c'était vraiment très sympa !", raconte le père de famille.

Morgan et Leonora Saint Pivovar sont venus avec leur petit garçon au Festival des Arts de rue de Strasbourg. © Radio France - Paola Guzzo

"Ce que j'aime bien au FARSe c'est que c'est des spectacles qu'on a pas trop l'impression de voir ailleurs je trouve, dans la façon de les mettre en scène, et ce côté "art de rue", sur des places qui habituellement ne sont pas dédiées aux arts, c'est quelque chose qui met bien la ville et son aspect culturel en valeur", ajoute-t-il. Seul bémol selon lui, il y a souvent beaucoup de monde et trop peu d'espace.