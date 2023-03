"C'est une nouvelle ère ! ", le musée des combats de la poche de Colmar à découvrir avec son smartphone

Une grande nouveauté, à l'occasion ce week-end de la réouverture du musée mémorial des combats de la poche de Colmar à Turckheim : les visiteurs peuvent désormais avec leurs smartphone, cliquer sur des QR codes pour avoir des informations sur l'histoire des objets qui sont entreposés dans les vitrines.

Entrée dans une nouvelle ère pour le musée

Il y a une cinquantaine de QR Codes installés dans le musée, cela permet une approche plus ludique. Il y a des photos et des textes, on peut ainsi se balader librement et faire la visite à son rythme.

"Un musée doit-être moderne, il doit évoluer avec son temps. Cette application véhicule une image de modernisme. C'est un musée d'histoire, avec des histoires ", explique Jean-Marc Weckner, le président du musée mémorial des Combats de la poche de Colmar.

Jean-Marc Weckner le président à l'entrée du musée mémorial © Radio France - Guillaume Chhum

Le musée et ses vitrines plus ludiques © Radio France - Guillaume Chhum

L'idée c'est aussi de séduire les plus jeunes, pour qu'ils connaissent l'histoire des combats de la poche de Colmar, pendant la seconde guerre mondiale. Le musée retrace aussi la libération de cette poche de résistance allemande le 9 février 1945 par le Maréchal de Lattre de Tassigny.

Retour des visiteurs après le Covid-19

En plus des QR codes, il y a aussi deux nouvelles vitrines, dont une qui retrace les combats de Jebsheim. Après l'épidémie de Covid, le musée retrouve des couleurs, il a accueilli l'an dernier 18.500 visiteurs.

Il est ouvert à partir ce ce vendredi 31 mars, jusqu'au 11 novembre. 53 bénévoles le font tourner, ce sont au total 2.400 heures de bénévolat. Il y a aussi 3 salariés.

Le secrétaire de campagne reconstitué du Général de Vernejoul avec ses cartes d'état-major © Radio France - Guillaume Chhum

