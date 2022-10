"C'est une œuvre d'art pour moi" : la fête de la citrouille rassemble des centaines de passionnés

Cela faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu de "vraie" fête de la citrouille à Saint-Mayme-de-Pereyrol, à cause du covid. Elle revient cette année pour sa 25ème édition, avec une centaine d'exposants et artisans. Jean-Pierre Besse, fermier et maraîcher à ses heures perdues, est toujours très excité à l'approche de cet évènement. C'est l'occasion pour lui de montrer à tout le monde ce qu'il a réussi à cultiver.

La maraîcher cultive une trentaine de variétés de courges. © Radio France - Philippine Thibaudault

Des courges comestibles, pour faire des récipients, ou même pour décorer

"Vous avez vu toutes les couleurs ? Les vertes, les blanches, les jaunes. Certaines ont même une forme de ballon de rugby ! C'est fantastique, non ?" s'enthousiasme-t-il. Cet éleveur de brebis cultive des courges pendant l'automne, uniquement pour le plaisir : la vente de courges n'est pas vraiment une source de revenus pour lui.

Jean Pierre Besse est un passionné de courges. © Radio France - Philippine Thibaudault

Il prend soin de ses légumes avec amour, les comestibles et les non comestibles. "Lorsque je les ramasse, je les nettoie et je les frotte. Ça demande du boulot, je les bichonne, je les lustre. C'est une œuvre d'art pour moi" confie Jean-Pierre. Cette passion, elle lui est arrivée d'un coup, après avoir feuilleté un magazine de jardinage qui parlait des courges. Depuis, Jean-Pierre est intarissable. Il va pouvoir présenter sa trentaine de variétés de courges dans les rues de Saint-Mayme-de-Pereyrol entre 9h et 19h pour la foire de la citrouille.

Jean Pierre Besse cultive même des courges d'un mètre de longueur. © Radio France - Philippine Thibaudault

Quant aux animations, il y en aura pour tous les goûts : des combats de chevaliers, des jeux anciens principalement en bois nécessitant beaucoup d’habileté et de dextérité, un gardien d’oies et son chien meneur, un spectacle de clowns, du tir à l’arc, un sculpteur à la tronçonneuse, un atelier jeux SMD3, un four à pain militaire. Sans oublier, le jus de pomme fermier, la ferme et ses animaux, ainsi qu’une exposition de peintures et de photographies, et une exposition mycologique.