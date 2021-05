Côte-d'Or : cherche musiciens amateurs pour jouer aux côtés de l'Orchestre Dijon Bourgogne!

Vous êtes musicien amateur, vous avez plus de 18 ans et vous rêvez de jouer avec un orchestre professionnel ? Rejoignez l'Académie de l'Orchestre Dijon Bourgogne ! C'est une première, l'ODB lance un appel aux candidatures en Côte-d'Or, pour une semaine d'ateliers et deux concerts prévus fin août.

C'est une opportunité pour les musiciens amateurs de Côte-d'Or : l'Orchestre Dijon Bourgogne (ODB) leur propose de rejoindre son Académie. Les musiciens retenus participeront à une semaine de stage intensif auprès des musiciens professionnels de l'ODB et donneront deux concerts prévus fin août, sous la houlette du chef d'orchestre mondialement reconnu, le franco suisse Joseph Bastien.

Une opportunité de jouer avec des musiciens professionnels

Cette Académie, "c'est une opportunité pour les musiciens amateurs de Côte-d'Or de jouer avec des professionnels", précise Lisa Godeau de l'ODB. Et vu le contexte, c'est aussi, avec la reprise progressive des concerts, "une façon de s'offrir de belles perspectives et ça fait du bien !" poursuit la chargée de communication. Les candidatures sont à déposer avant le 21 mai 2021. Attention, il n'y a déjà plus de places pour les flûtes et les clarinettes. Les deux concerts sont prévus les 28 et 29 aout 2021 à 18h, l'un à l'espace Tabourot des Accords à Saint-Apollinaire et l'autre, à la Karrière à Villars Fontaine.