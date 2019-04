"C'est une verrue" : à Villedieu-sur-Indre, la mairie ne sait plus quoi faire du château en ruine

Villedieu-sur-Indre, France

Sur la route principale qui traverse Villedieu-sur-Indre, impossible de passer à côté du château. Construit au 11ème siècle, l'édifice tombe petit à petit en ruine. La faute à l'absence de travaux depuis une trentaine d'années. Pourtant, dans les années 1950, le château était encore plutôt en bon état. "C'est dommage de le laisser dans un tel état. Ce n'est pas digne d'une commune. S'il était en bon état, je suis sûr qu'il y aurait du monde pour le visiter", témoigne Michel, qui vit à Villedieu-sur-Indre depuis 58 ans.

Des travaux d'entretien des espaces verts du château

"Au niveau de la sécurité, c'est pas top. On est toujours dans la crainte d'un accident", confirme Bernard Gontier, maire de la commune. L'accès au château est interdit, ce qui n'empêche pas certaines personnes de s'y rendre. Des squatteurs parfois, des jeunes également. _"_On a l'impression que ça va s'effondrer sur nous, c'est dangereux. Le bois craque à cause de la moisissure", témoigne Alexis, qui est déjà allé dans le château.

La végétation fragilise le château de Villedieu-sur-Indre © Radio France - Jérôme Collin

Depuis la fin des années 1980, de multiples projets de réhabilitation ou de transformation du château en un hôtel de prestige ont été lancés. Aucun n'a abouti, malgré des autorisations accordées par les autorités. La mairie de Villedieu-sur-Indre prend donc les choses en main. Des travaux d'entretien des espaces verts ont débuté. Il faut débroussailler pour éviter que la végétation ne continue à fragiliser l'édifice.

"On a fait des devis, on en a pour 8 000 euros. On va envoyer la facture aux propriétaires, la société Opus. Ils vont payer !", garantit Bernard Gontier. Le problème, c'est que les contacts sont compliqués. Ils se font uniquement avec les avocats de la société, installés aux Pays-Bas. Les propriétaires sont tellement déconnectés de la réalité qu'ils font parfois des demandes saugrenues. "Ils voulaient savoir si on pouvait installer la fibre optique dans le château pour Internet. Je pense qu'ils ne sont même pas au courant de l'état de délabrement du château. Pourtant, on leur envoie de nombreuses photos", poursuit le maire de Villedieu-sur-Indre.

Une future vente du site ?

La société canadienne Opus pourrait vendre le site, acheté pour environ 1 million d'euros. Mais aujourd'hui, il n'a plus du tout la même valeur. Pour mettre la pression sur les propriétaires à mener des travaux, la mairie de Villedieu-sur-Indre est en train de modifier le Plan d'Urbanisme Local. Une partie du terrain du château sera transformée en terres agricoles, ce qui en fera baisser encore davantage la valeur.