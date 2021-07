"C'est vide quand même" : les drôles de retrouvailles des festivaliers avec les Vieilles Charrues à Carhaix

Bottes aux pieds, Véronique se prépare à retrouver le festival des Vieilles Charrues après deux ans d'absence. Comme près de 5.000 autres festivaliers, elle a tenu à assister à la première soirée de l'édition 2021 jeudi 8 juillet à Carhaix (Finistère) "pour voir Vianney", et "parce que c'est les Vieilles Charrues !" En raison de la crise sanitaire, le festival a été aménagé cette année : 10 soirées de concert sont organisées jusqu'au 18 juillet, avec 5.000 spectateurs maximum par soirée et pass sanitaire. Le port du masque n'est pas obligatoire.

Véronique a apprécié cette nouvelle formule. "J'ai connu les Vieilles Charrues dans le centre de Carhaix, les petits concerts... C'est commerevenir aux origines ! J'ai vu des familles, des parents qui venaient avec leurs grands enfants, comme il y a vingt ans." Pierre et Agnès eux aussi sont conquis. Installés dans les gradins, ils attendent le début des concerts. "On est bien là, face à la scène ! Et on a moins de craintes par rapport au virus en étant plus distants". Steph et Mousse, les deux seules festivalières déguisées de la soirée, ont elles aussi décidé de voir le verre à moitié plein. "On peut boire des bières sans faire la queue !"

Pas d'équilibre financier atteint cette année

Brigitte, elle, est moins satisfaite. "C'est vide quand même ! J'ai fait la queue, c'était vide, le parking, c'était vide ! Pour l'ambiance, c'est quand même moins sympa". En temps normal, les Charrues accueillent jusqu'à 70.000 festivaliers par soir, soit douze fois plus que cette année.

Malgré l'ambiance un peu "tristoune", Lucie, apprécie cette édition "à taille humaine. Je trouvais ça trop grand avant, là c'est agréable !" La plupart des festivaliers tiennent à remercier les organisateurs au passage. "C'est incroyable de réussir à faire ça en sortant d'une telle crise", souligne Marie. "C'est un festival qui nous tient à coeur, on est là pour eux en attendant que ça revienne comme c'était avant", ajoute Yoan.

D'autant que cette première soirée a presque tenu du miracle. En raison des intempéries de lundi dernier, le terrain était dans un état "catastrophique" selon le directeur du festival Jérôme Tréhorel. "On a failli annuler la première journée".

C'est grâce "à la mobilisation de tout le monde", notamment d'entreprises de BTP du secteur, que les portes ont finalement pu ouvrir à temps jeudi 8 juillet. "C'est ça, l'esprit Charrues", sourit le directeur. Il le sait déjà, "le festival ne sera pas à l'équilibre cette année, mais la billetterie, ce n'est pas grave". Les Vieilles Charrues devraient notamment bénéficier d'aides gouvernementales pour redresser les comptes d'ici 2023. Cette année, 50% des billets restent invendus pour les 9 derniers jours du festival.